Фейк: «В Казахстане заставят говорить только на казахском языке»

В TikTok появилась публикация, в которой утверждается, что президент РК Касым-Жомарт Токаев строго высказался о казахском языке на курултае в Атырау.

Якобы он сказал, что в Казахстане все должны говорить только на казахском языке и русские тоже должны обязательно его выучить, сообщаетstopfake.kz

15 марта, в Атырау Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел третье заседание Национального курултая.

Полное выступление Главы государства доступно на сайте akorda.kz.

Вот что Касым-Жомарт Токаев сказал о государственном языке: «С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение. На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература. Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела».

Таким образом, приписываемая Президенту Республики Казахстан цитата, которая используется в распространяемом в соцсетях сообщении, является фальшивой. Публикация в TikTok – фейк.

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