Министерство здравоохранения Республики Казахстан выступило с официальным опровержением распространяемой в социальных сетях информации о якобы «закупе дешёвых вакцин, вызывающих заболевания у детей». В ведомстве подчёркивают: подобные заявления не соответствуют действительности и не имеют научного обоснования.

Речь идёт о высказываниях, прозвучавших в интервью Кулзады Абдрахмановны Абеновой, представленной профессором Университета Нархоз, в подкасте «Әңгіме бар» с журналисткой Айнур Асанберды.

Вакцины проходят строгий контроль

Как заявили в Министерство здравоохранения Республики Казахстан, все вакцины, применяемые в стране в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу. Они имеют официальную регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения и национального законодательства.

Закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу «дешевизны». При этом учитываются:

наличие преквалификации ВОЗ либо регистрация в странах с жёстким регуляторным контролем;

результаты клинических исследований;

соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP);

данные пострегистрационного мониторинга безопасности.

Научных доказательств вреда нет

Утверждения о том, что вакцины «вызывают болезни у детей», противоречат данным многолетних международных наблюдений и не подтверждены наукой. Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекций, предотвратив тысячи тяжёлых осложнений и летальных исходов.

За последние 34 года благодаря Национальной политике иммунизации:

заболеваемость эпидемическим паротитом снизилась более чем в 100 раз — с 12 194 случаев в 1990 году до 118 случаев в 2024 году;

вирусным гепатитом А — более чем в 32 раза (с 73 962 до 2 289 случаев);

вирусным гепатитом B — в 92 раза (с 5 287 до 57 случаев).

Кроме того, благодаря вакцинации заболеваемость корью среди детей снизилась более чем на 90%, краснухой и паротитом — на 95%. Случаи полиомиелита не регистрируются с 1996 года, дифтерии — с 2009 года, что подтверждает эффективность национальной программы иммунизации.

Минздрав предупреждает об ответственности

В министерстве отмечают, что распространение подобных заявлений лицами, не обладающими профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей.

В Казахстане действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций: каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами, а при выявлении рисков принимаются незамедлительные меры в рамках закона.

Минздрав призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Потеплеет в Костанае - прогноз В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на...

Кто останется без электричества в Костанае? Костанайская городская электросеть ТОО ЭПК-forfait сообщает о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и...