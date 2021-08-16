Фейковые мониторинговые группы появились в Костанайской области

Лжепроверяющие ходят по объектам, запугивают предпринимателей и требуют вознаграждение в обмен на то, что они закроют глаза на нарушения, которые якобы нашли. Об этом сообщает пресс-служба областной палаты предпринимателей.

О подозрительных визитерах бизнесмены пишут в соцсетях, а также сообщают в Палату предпринимателей Костанайской области.

«Хотелось бы еще раз напомнить, что все рейды в обязательном порядке регистрируются на сайте infokazakhstan.kz с указанием состава мониторинговой группы и запланированного объекта. Законность проверки предприниматель может проверить самостоятельно. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который указан на акте», — рассказал начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Напомним, эти требования появились в алгоритме работы мониторинговых групп 1 июля. Теперь деятельность каждой группы можно отследить с помощью платформы infokazakhstan.kz, где содержатся сведения о запланированных проверках и их результатах. На их основе ежедневно формируются сводные таблицы по регионам со статистикой и типами выявленных нарушений.

Кроме того, на действия проверяющих можно пожаловаться в Мобильную группу по защите прав предпринимателей Костанайской области по тел.: 8-705-153-91-07, 8-777-580-03-99, 8-7142-394-208, +7(7142) 54 29 53, +7 (775) 829 95 79, + 7 (775) 265 55 51.

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