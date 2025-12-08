В Казахстане участились случаи мошенничества, связанных с так называемыми «ошибочными» денежными переводами. Злоумышленники используют как фейковые SMS, так и реальные небольшие переводы, чтобы ввести граждан в заблуждение и выманить деньги. Лб этом сообщает Национальный банк РК.
Как работает схема
Мошенники действуют по двум основным сценариям:
- Фейковые SMS о зачислении средств. На телефон приходит сообщение якобы от банка о поступлении денег. После этого злоумышленник звонит и сообщает, что перевел деньги по ошибке, просит вернуть сумму, но при этом называет реквизиты третьего лица.
- Небольшой реальный перевод. В некоторых случаях на счет действительно поступает небольшая сумма. Затем аферист звонит, ссылается на «ошибку» и просит вернуть деньги, опять же — на другой счет, не с того, с которого пришло зачисление.
Во втором случае граждане, полагаясь на добросовестность, нередко переводят гораздо большие суммы, чем получили, либо отправляют деньги на счета, связанные с мошенниками.
На что обращать внимание
Специалисты напоминают: единственный достоверный источник информации о движении средств — официальное мобильное приложение или интернет-банкинг.
Важно соблюдать несколько правил безопасности:
- проверяйте поступление денег только в мобильном приложении или личном кабинете банка, а не по SMS;
- не переводите деньги «обратно», если не уверены, от кого и в каком размере поступили средства;
- не переходите по ссылкам из подозрительных SMS и мессенджеров;
- не сообщайте PIN-коды, CVV, одноразовые пароли из SMS и коды подтверждения никому по телефону.
Национальный банк не звонит за данными
Отдельно подчеркивается: сотрудники Национального банка не звонят гражданам с требованиями перевести деньги, «проверить счет» или сообщить личные и платежные данные. Любые подобные звонки — признак мошенничества.
Гражданам рекомендуют при получении сомнительных SMS и звонков сразу связываться со своим банком по официальным номерам и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.
