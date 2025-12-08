В Казахстане участились случаи мошенничества, связанных с так называемыми «ошибочными» денежными переводами. Злоумышленники используют как фейковые SMS, так и реальные небольшие переводы, чтобы ввести граждан в заблуждение и выманить деньги. Лб этом сообщает Национальный банк РК.

Как работает схема

Мошенники действуют по двум основным сценариям:

Фейковые SMS о зачислении средств. На телефон приходит сообщение якобы от банка о поступлении денег. После этого злоумышленник звонит и сообщает, что перевел деньги по ошибке, просит вернуть сумму, но при этом называет реквизиты третьего лица.

На телефон приходит сообщение якобы от банка о поступлении денег. После этого злоумышленник звонит и сообщает, что перевел деньги по ошибке, просит вернуть сумму, но при этом называет реквизиты третьего лица. Небольшой реальный перевод. В некоторых случаях на счет действительно поступает небольшая сумма. Затем аферист звонит, ссылается на «ошибку» и просит вернуть деньги, опять же — на другой счет, не с того, с которого пришло зачисление.

Во втором случае граждане, полагаясь на добросовестность, нередко переводят гораздо большие суммы, чем получили, либо отправляют деньги на счета, связанные с мошенниками.

На что обращать внимание

Специалисты напоминают: единственный достоверный источник информации о движении средств — официальное мобильное приложение или интернет-банкинг.

Важно соблюдать несколько правил безопасности:

проверяйте поступление денег только в мобильном приложении или личном кабинете банка, а не по SMS;

в мобильном приложении или личном кабинете банка, а не по SMS; не переводите деньги «обратно», если не уверены, от кого и в каком размере поступили средства;

не переходите по ссылкам из подозрительных SMS и мессенджеров;

не сообщайте PIN-коды, CVV, одноразовые пароли из SMS и коды подтверждения никому по телефону.

Национальный банк не звонит за данными

Отдельно подчеркивается: сотрудники Национального банка не звонят гражданам с требованиями перевести деньги, «проверить счет» или сообщить личные и платежные данные. Любые подобные звонки — признак мошенничества.

Гражданам рекомендуют при получении сомнительных SMS и звонков сразу связываться со своим банком по официальным номерам и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Имена и фамилии массово меняют казахстанцы Более 14 тысяч жителей Казахстана изменили фамилии, имена или отчества в третьем квартале 2025 года,...