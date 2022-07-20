Фельдшер погибла в аварии в Костанайской области

В ДП Костанайской области, отвечая на запросы СМИ, прокомментировали аварию, которая произошла 19 июля в 22.30 на автодороге «Аркалык-Торгай».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-1 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД», в настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы, — отметили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Водитель «Шерволе Нива», следуя по полевой дороге, не убедился в безопасности маневра, выехал со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение с автомашиной «УАЗ» — санитарном спецавтотранспорте Джангильдинской ЦРБ В результате ДТП погибла фельдшер, которая находилась в автомашине «УАЗ». Женщина скончалась от полученных травм в больнице. Водитель санитарного спецавтотранспорта получил множественные ссадины.

Проведенной экспертизой установлено, что 32-х летний водитель «Шерволе Нива» находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель водворен в ИВС.

В полиции сообщили, что в настоящее время, в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение водителями правил дорожного движения.

По результатам первого дня выявлено 262 нарушений ПДД. За управление автомобилем в нетрезвом виде задержано 5 водителей и 6 водителей не имеющим права управление транспортным средством. К административной ответственности привлечено 24 пешехода.

Полиция в очередной раз призывает водителей к соблюдению мер безопасности на дорогах.

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