Фермерам Костанайской области дадут отсрочку по кредитам

Предложение о пролонгации погашения кредитных обязательств перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек» прозвучало в июле на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области. Фермеры оказались в сложной финансовой ситуации из-за погодных условий и попросили государство о помощи. Об этом сообщает костанайская палата предпринимателей.

«Предложения мы направили в центральный аппарат НПП РК «Атамекен». По двум уже есть положительные решения. Это пролонгация кредитов перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек» и пролонгация исполнения обязательств по поставке сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в АО «Продкорпорация».



Сейчас местными исполнительными органами составляются списки сельхозтоваропроизводителей, желающих воспользоваться данными мерами господдержки», — сообщил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Каир Айсин.

Напомним, в числе остальных предложений костанайскихаграриев — выделение дополнительных бюджетных средств для по программам инвестиционного субсидирования, снижение процентной ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники, включение фуражных культур в перечень закупаемых культур АО «Продкорпорация» как посредством форвардного, так и контрактного закупа и другие.

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