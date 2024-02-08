Февраль и март еще покажут. Костанайскую область засыпало снегом

Костанайскую область этой зимой буквально засыпало снегом. Синоптики отмечают, что характеристики снежного покрова находятся выше многолетних значений. Это касается и высоты сугробов, и воды в них, которой сразу на 157 процентов больше нормы. И это еще не окончательные цифры — в феврале и марте обещают больше осадков, чем обычно.

Синоптики озвучивают предварительные данные, которые они получили по количеству выпавших осадков за этот зимний период в Костанайской области. А снега, судя по цифрам, было много. Только за январь выпало осадков больше нормы в два раза. С учетом обильных снегов за прошедшие месяцы этой зимы, серьезно увеличилась и высота снежного покрова. Но из-за теплой погоды он периодически оседал.

«Высота снежного покрова, по состоянию на 30 января, у нас только эти данные были на 2024 года по области составила 27 сантиметров. Наибольшая высота снега отмечается в Карабалыкском, Мендыкаринском и районе Майлина — 34 — 41 сантиметр, это при средней норме 19 сантиметров. Наименьшая высота снега на юге области, Амангельдинском, Амангельдинском районах — это 15 сантиметров», — говорит инженер-синоптик КФ «Казгидромет» Раиса Маркевич.

Как отмечают синоптики, все характеристики снега этой зимой выше всех норм и показателей. Запас воды в снеге в среднем составляет 75 миллиметров — это на 157 процентов больше нормы. Плюс к этому еще и обильное осеннее увлажнение почвы. В связи с этим, подчеркивают специалисты, Костанайскую область можно этой весной отнести к паводко-опасному региону.

«По состоянию промерзания глубины почвы по области максимальное значение составляет 132 — 147 сантиметров в Костанайском районе, это в рудном и в Аулиекольском районе поселке Диевском, а минимальное значение 42 сантиметра в Алтынсаринском районе в поселке Новоалексеевка», — говорит Раиса Маркевич.

Помимо этого озвученные цифры еще не окончательные. Осадков будет еще много, отмечают синоптики. До конца недели в области обещают серьезные снегопады, метель, гололед. Температура воздуха ночью составит -5-10, днем 0-5 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 30 м/сек. Похолодает ближе к субботе до -10-15 градусов днем и до -15 -20 ночью. Причина такой аномально теплой погоды для февраля, как поясняют специалисты, обширный скандинавский антициклон. Подобное наблюдалось уже в 2020-ом году

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