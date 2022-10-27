Февраль станет самым холодным месяцем. Прогноз погоды от костанайских синоптиков

В регионе установится антициклон, который принесет с собой похолодание. Об этом рассказали в костанайском филиале Казгидромет. По их прогнозу, осадки и ветер вернутся уже на следующей неделе.

Ненастную погоду в области в эти дни формирует северо-западный циклон, он проходит центром через наш регион. Вместе с ним идет мощное вторжение холодных, арктических воздушных масс. Сегодня установился антициклон. На смену осадкам придет похолодание.

«Температура перейдет на отрицательные значения. Ночью до 5,10 мороза, днем 2 мороза, 3 тепла. В ближайшие три дня, ну даже до конца недели с запада смещается западный антициклон»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

До конца недели погоду будет определять этот антициклон. К выходным в область придет очередной циклон, теперь северо-западный. Он принесет смешанные осадки снег с дождем, и потепление. Днем от нуля до плюс пяти, а ночью от минус трех до минус семи. Но, всего на несколько дней. Такие перепады для нашего региона, по словам Антонины Шибаршиной, это норма. Они длятся до устойчивого снежного покрова, то есть прекращаются к середине ноября. Кстати, температура в последний месяц осени ожидается в пределах климатической нормы.

«Если в первое еще декаде будет колебание температуры в ночные часы от 5-10 мороза, в дневные часы от 0 — 5 мороза до 0 — 5 тепла. То уже вторая и третья неделя там уже идет конкретное понижение температуры постепенное, и к концу месяца в ночные часы ожидается понижение до 20 градусов мороза»,- отмечает Шибаршина.

Поделились в Казгидромете и консультативным прогнозом на зиму. Температура воздуха в декабре и январе ожидается выше нормы, а февраль, отмечают синоптики, станет самым холодным месяцем. Осадки зимой — около нормы.

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