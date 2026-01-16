В Костанайской области в феврале ожидается относительно тёплая для зимы погода. Средняя температура воздуха за месяц прогнозируется в пределах –11,5…–13,2 °C, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. Прогноз представили синоптики Казгидромета.

Первая декада

В начале месяца температура воздуха будет колебаться. Ночью ожидается от –9…–14 °C до –14…–19 °C, на юге области — от –5 °C до –9 °C. Днём столбики термометров покажут от –1…–6 °C до –6…–11 °C, на юге — около –3 °C.

Во второй половине декады прогнозируется похолодание: ночью до –19…–24 °C, днём до –11…–16 °C. На юге области температура составит ночью до –14 °C, днём — до –6 °C.

Вторая декада

Во второй декаде февраля температура воздуха будет неустойчивой. Ночью — от –14…–19 °C до –19…–24 °C, днём — от –6…–11 °C до –11…–16 °C. На юге области ночью ожидается от –4…–9 °C до –14 °C , днём — от –3 °C до –6 °C. В конце декады синоптики прогнозируют повышение температуры.

Третья декада

В третьей декаде ожидается дальнейшее потепление. Ночью температура повысится до –8…–13 °C, на юге области — до –3 °C, днём — до –3…+2 °C, на севере области — около –6 °C. Затем вновь ожидается понижение температуры: ночью до –13…–18 °C, на юге — до –8 °C, днём — до –3…–8 °C, на севере — до –11 °C.

Осадки и погодные явления

Количество осадков за месяц прогнозируется около климатической нормы — 8–22 мм.

Снег и метели ожидаются в начале и конце первой декады, в начале второй, а также в начале и середине третьей декады.

Туман возможен в начале первой и второй декад, а также в середине третьей декады.

Ветер со скоростью 15–20 м/с будет наблюдаться часто в течение месяца.

