В Костанае на аппаратном совещании обсудили ситуацию с уборкой снега. Аким города Марат Жундубаев отметил, что февраль оказался непростым из-за обильных снегопадов, буранов, морозов и последующего таяния.

По его словам, коммунальным службам необходимо мобилизовать все силы, чтобы достойно завершить зимний сезон.

Глава города обратил внимание на работу подрядной организации «Таза жол», подчеркнув, что в центральной части города уборка проводится недостаточно оперативно.

«Зима уже заканчивается. В будущем нужно пересмотреть подходы. Центр необходимо дополнительно разделить на участки. Посмотрите в течение лета, как оптимально организовать и летнее, и зимнее содержание. Нагрузка большая, возможно, подрядчик просто не успевает», — отметил аким.

Марат Жундубаев поручил проанализировать систему обслуживания и представить предложения по её совершенствованию, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем в период пиковых нагрузок.

