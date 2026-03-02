В Костанае на аппаратном совещании обсудили ситуацию с уборкой снега. Аким города Марат Жундубаев отметил, что февраль оказался непростым из-за обильных снегопадов, буранов, морозов и последующего таяния.
По его словам, коммунальным службам необходимо мобилизовать все силы, чтобы достойно завершить зимний сезон.
Глава города обратил внимание на работу подрядной организации «Таза жол», подчеркнув, что в центральной части города уборка проводится недостаточно оперативно.
«Зима уже заканчивается. В будущем нужно пересмотреть подходы. Центр необходимо дополнительно разделить на участки. Посмотрите в течение лета, как оптимально организовать и летнее, и зимнее содержание. Нагрузка большая, возможно, подрядчик просто не успевает», — отметил аким.
Марат Жундубаев поручил проанализировать систему обслуживания и представить предложения по её совершенствованию, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем в период пиковых нагрузок.
Систематические нарушения и 50% скидка: позиция МВД РК
Снег и кладбище под водой: аким Костаная потребовал навести порядок
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.