Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили Верховный суд смягчить наказание, назначенное им в 2020 году.
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Сам скандал разразился полутора годами ранее. От небольшого порыва ветра кабинки на новом аттракционе раскачивались и даже переворачивались. Инциденты повторялись. Позже выяснилось, что колесо обозрения купили в два раза дешевле, и не в России, а в Китае. В результате, по данным обвинения, бывшим руководителем отдела строительства Динмухамбетом Тлеуовым и подрядчиком, который скрылся от правосудия, Хамитом Дихаевым, из бюджета было похищено 167 миллионов тенге.
Чиновник получил 10-летний срок заключения, юрист фирмы-подрядчика Александр Гаврильчик 8 лет. Еще пять человек были осуждены за пособничество Тлеуову по другим эпизодам. В Верховном суде бывший сотрудник акимата оспорил факт получения взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя проектной компании. Также оба осужденных просили отменить обязанность уплаты государству ущерба в размере 330 миллионов тенге.
В итоге рассмотрения ходатайства коллегией по уголовным делам Верховного суда осужденным было отказано в удовлетворении, так как решение апелляционной инстанции о солидарном взыскании ущерба в адрес аппарата акима Костанайской области, было обоснованным.