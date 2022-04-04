Фиксируется резкий рост обналичивания денег — ДЭР по Костанайской области

Руководитель департамента экономических расследований Костанайской области сообщил, что сейчас в регионе фиксируется резкий рост обналичивания денег.
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В Нацбанке это подтвердили, отметив, что снимать наличные с банковских карт костанайцы продолжают и сейчас. Причина — события января этого года, когда из-за отключения интернета, люди не могли пользоваться картами.
В Костанайском филиале «Народного банка» тоже подтвердили, люди начали больше работать с наличкой, а ограничение на 10 тыс. долларов устраивает не всех крупных бизнесменов региона, которые сейчас столкнулись с новыми условиями работы.
«В нашем банке наблюдается рост валютных контрактов и те же самые контракты проходят обработку в ручном режиме нашими двумя службами, то есть однозначно квота по обналичиванию и переводу денег, валютный она ужесточена», — сообщил заместитель директора КФ АО «Народный банк Казахстана» Жандос Туякбаев.
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