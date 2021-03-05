Фиктивные справки с отрицательным ПЦР продавали за семь тысяч тенге

Фиктивные справки с отрицательным результатом анализа ПЦР на коронавирус выдавали медработники в Кызылординской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Также хотелось бы озвучить уголовное дело, вызывающее моральное недопонимание, которое зарегистрировано буквально на днях. Антикоррупционной службой Кызылординской области начато расследование уголовного дела сотрудников двух медучреждений , которые в 20-21 годы на систематической основе без фактического прохождения тестирования продавали справки с результатами отрицательных ПЦР-тестов на КВИ, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, выданные справки предназначались для использования в различных целях работниками, которые осуществляют работу вахтовым методом, выезжающим за границу, въезжающим в город Байконыр и так далее.

Он добавил, что при этом незаконные вознаграждения были от 7 тыс. тенге за одну справку.

Эти деньги медработники получали под видом необходимости передачи взятки должностным лицам регионального филиала национального центра экспертиз. Тем самым подстрекая к даче взятке. С начала года установлено, что выдано порядка 60 фиктивных справок о прохождении ПЦР тестов жителями. Тем самым преступными действиями медработников риску подверглись неограниченное количество граждан региона, а также республики, — уточнил следователь.

На брифинге также сообщили, что была изъята компьютерная техника и печать, которыми изготавливались поддельные справки. Сами медработники полностью признали вину.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Такие коррупционные действия указанных лиц направлены лишь на получения лишь личной наживы, подвергают опасности жизни и здоровья наших граждан. Последствиями от таких фактов коррупции может быть смерть. Данный вирус можно сравнить с коррупцией, который может также распространятся и оказаться в последствии катастрофическим. Поэтому призываем граждан придерживаться таких человеческих качеств, как добропорядочность и честность, — заключил Бигайдаров.

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