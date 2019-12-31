Фильмы, которые стоит посмотреть на праздниках

Британское издание Independent составило список из 20 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних праздниках, сообщает Tengrinews.kz.

Главной лентой зимних праздников была признана мелодрама Фрэнка Капры «Эта прекрасная жизнь» (1946 год). Фильм рассказывает о владельце кредитной фирмы Джордже Бейли, находящемся в тяжелой жизненной ситуации, но на помощь ему неожиданно приходит ангел-стажер.

На втором месте расположилась картина «Один дома» (1990 год), которая уже стала классикой для рождественских выходных. Замыкает тройку лидеров романтическая комедия «Эльф» (2003 год). Главную роль в ней играет Уилл Феррелл.

Издание также рекомендует посмотреть «Реальную любовь» (2003 год), «Кэрол» (2015 год), «Отпуск по обмену» (2006 год), «Счастливого рождества» (2014 год), «Санта-Клаус» (1994 год) и мультфильм «Снеговик» (1982 год).

Вошли в подборку и не очень новогодние фильмы, например, ужастик с элементами комедии «Гремлины» (1984 год) и боевик «Крепкий орешек» (1988 год).