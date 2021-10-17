Финансовая пирамида скрывалась за деятельностью автосалона: пострадали десятки казахстанцев

Казахстанцы пострадали от деятельности финансовой пирамиды, которая скрывалась за деятельностью автосалона. Продавцы обещали клиентам авто по ценам в два раза ниже рыночной, но, получив деньги, пропадали. Миллионы тенге потеряли более 150 жителей разных городов, однако, по мнению полиции, их может быть гораздо больше, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана«.

Автосалон Mega general company заявил о себе в конце прошлого года. С декабря 2020-го по март 21-го сотрудники успели заключить десятки договоров. Суммы каждого исчислялись миллионами. Дилеры обещали машины по низким ценам — порой в два раза ниже, чем на рынке.

Заманчивое предложение объясняли тем, что машины залоговые — их распродают различные банки. Срок поставки авто по договору составлял 45 рабочих дней. Сначала, чтобы завлечь клиентов, компания выполняла свои обязательства — 14 казахстанцев действительно выгодно купили машины. Но остальные покупатели остались ни с чем.

«Некий Павел Прахов, после того как я заключил с ним договор, он ежедневно стал присылать мне фотографии автомобилей – Лексусы 750 – ну премиум класса. Вот-вот, только внесите часть денег, за две недели мы его вытащим. Я заплатил им 5 миллионов 100 тысяч тенге», — говорит один из пострадавших Демьян Ильин. Со слов пострадавших, больше всего жертв пирамиды в Шымкенте. Один из них, 26-летний житель, два месяца назад покончил жизнь самоубийством. Он не дождался от компании ни денег, ни машины. По неподтвержденной информации, молодой человек вложил в псевдокомпанию 250 миллионов тенге. Известно, что представители автосалона также работали в Нур-Султане и Алматы. Две недели назад столичный офис закрылся. С руководством компании журналисты связаться не смогли, так как все номера, размещенные в открытом доступе, недоступны. В Департаменте полиции, по информации телеканала, Mega general company объявили пирамидой. «Организаторы пирамиды получили от обманутых клиентов несколько сотен миллионов тенге. Число пострадавших превысило 150 человек», — сообщили в ведомстве.

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