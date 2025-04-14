Банковский сектор стран СНГ завершил 2024 год на фоне глобальных экономических вызовов, сохранив общий вектор на устойчивость и технологическую трансформацию. Несмотря на разную макроэкономическую ситуацию в государствах региона, крупные и средние банки Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана продемонстрировали адаптивность к волатильным условиям, подтвердив своё значение в национальных финансовых системах.

Анализ макроэкономических факторов развития банковских систем в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане демонстрирует, что все три республики завершили 2024 год с устойчивыми показателями и положительной динамикой, что создало прочную основу для роста финансовых институтов.

Казахстан: крупнейшая экономика региона

Казахстан остаётся ведущей экономикой на постсоветском пространстве. Её рост во многом определяется высокими доходами от нефтегазового сектора, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. На начало 2024 года экспорт нефти и газа обеспечивал до 59% ВВП страны.

Банковскую систему представляли 21 банк второго уровня, из которых 12 имели иностранное участие, включая 9 дочерних структур. Важным достижением стало снижение инфляции с 12,3% до 8,8%, что укрепило финансовую стабильность и повысило доверие инвесторов к экономике.

Узбекистан: высокие темпы роста и инвестиционная активность

Вторую по объёму экономику СНГ демонстрирует Узбекистан, где в 2024 году продолжился устойчивый рост за счёт природных ресурсов, в частности — золота (4-е место в мире по запасам), а также других стратегически важных отраслей.

Ключевыми драйверами стали приток инвестиций, демографический потенциал и развитие обрабатывающей промышленности. Инфляция также снизилась с 12,3% до 8,8%. По мнению А. Табаха, управляющего директора по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА», уровень инфляции остаётся управляемым и адаптированным под текущую модель экономики.

Банковский сектор насчитывал 17 крупных и 14 малых банков, согласно данным Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Кыргызстан: стремительный рост и расширение внутреннего рынка

Экономика Кыргызстана показала один из самых впечатляющих темпов роста в регионе. По итогам 2024 года ВВП вырос на 9%, чему способствовали активизация инвестиционной деятельности, развитие энергетики и обрабатывающей промышленности.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 47,3%, а внешняя торговля — на 18,5%, в том числе экспорт — на 25,5%. Внутреннее потребление также продолжило укрепляться. Инфляция в стране снизилась с 15% до 7%, что является одним из лучших показателей в СНГ, согласно РА «Эксперт».

Аналитический обзор банковского сектора СНГ позволил нам выявить наиболее активно развивающиеся банки Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, чьи темпы развития впечатляют своими масштабами:

Наиболее заметные результаты показали Bank RBK (Казахстан), Optima Bank (Кыргызстан) и Octobank (Узбекистан). Анализ их динамики позволяет судить о различных стратегиях развития — от фокусировки на сбережениях и розничном сегменте до цифровой экспансии и отказа от рисковых активов.

Octobank: активный рост, отказ от проблемных активов и международные партнёрства

Узбекский Октобанк завершил 2024 год с сильной положительной динамикой по ключевым показателям:

Рост активов на 33,6%

Балансовая прибыль увеличилась в 17,5 раза по сравнению с 2022 годом

Рост капитала составил 57,5%

Доля проблемных активов снижена до 0% (в 2022 году — 76,9%)

Octobank также вошёл в тройку лучших банков по версии ЦЭИР в рейтинге малых банков. Партнёрство с Tenpay (Tencent), Visa, Mastercard и Bloomberg обеспечило доступ к глобальной платёжной инфраструктуре, а число клиентов превысило 3,6 миллиона. Банк делает ставку на онлайн-эквайринг, виртуальные карты и финтех-решения, направленные на МСБ и e-commerce.

Bank RBK: надёжность и рост розничных продуктов

Казахстанский Bank RBK сосредоточился на укреплении позиций в розничном сегменте. По итогам 2024 года:

Активы выросли более чем на 20%

Чистая прибыль увеличилась почти на 40%

Портфель розничных вкладов значительно вырос благодаря вкладу Safe с доходностью до 17,25%

Банк также укрепил свои позиции в рейтингах, поднявшись на 8-е место среди казахстанских банков по версии Forbes Kazakhstan и Finratings.kz. В корпоративном сегменте Bank RBK показал наибольший прирост средств среди ТОП-6 — 13,6%.

Согласно мнению аналитиков, RBK делает ставку на надёжность, прозрачность условий и понятные сберегательные инструменты. Его стратегия ориентирована на расширение клиентской базы внутри Казахстана и повышение доступности цифровых услуг.

Optima Bank: сильный охват, но давление на рентабельность

Optima Bank из Кыргызстана завершил год с ростом активов на 19,8% и расширением клиентской базы до 700 тыс. человек. Однако чистая прибыль снизилась на 2,07%, а рентабельность активов — до 2,14% (с 3,04% в 2023 году). Отмечается рост вкладов населения и уменьшение доли валютных вкладов, что указывает на укрепление доверия к национальной валюте.

Кроме того, банк расширяет линейку онлайн-продуктов и внедряет мобильные решения, что особенно важно для кыргызского рынка, где цифровая инклюзия играет всё большую роль в стратегии роста.

Экспертная оценка и общие тенденции

Эксперты сходятся во мнении, что банковские системы стран СНГ в 2024 году прошли стрессовую проверку. В лидерах оказались банки, которые:

инвестировали в цифровые продукты;

эффективно управляли проблемной задолженностью;

развивали партнёрства с международными финтех-компаниями;

обеспечивали высокую прозрачность и соблюдение норм регулирования.

Рейтинговое агентство «Эксперт», комментируя данные Octobank, отметило, что в Узбекистане наблюдается стабильный рост прозрачности в банковском секторе, что способствует доверию международных партнёров и развитию внутренних инвестиций.

Трансформация в digital-first-банки, сокращение затрат, оптимизация клиентского опыта, развитие ESG-направлений — всё это станет основой дальнейшего роста лидеров банковского сектора СНГ в 2025 году.

Выводы

Octobank (Узбекистан) показал наибольшую динамику по всем показателям и стратегически укрепил свою репутацию в регионе, опережая многие местные и региональные банки по скорости цифровой трансформации и управлению рисками.

Bank RBK (Казахстан) стабильно наращивает активы и усиливает позиции в розничном сегменте, делая ставку на сберегательные продукты и прозрачную коммуникацию с клиентами.

Optima Bank (Кыргызстан) демонстрирует рост клиентской базы, активное развитие онлайн-сервисов, но сталкивается с временным снижением прибыльности.

Все три банка представляют различные стратегии устойчивости, каждая из которых отражает специфику национального рынка. Однако объединяет их одно: ориентация на цифровую трансформацию, клиентоцентричность и устойчивый рост в условиях региональных и глобальных вызовов.

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