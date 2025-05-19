В Комитете госдоходов рассказали LS о том, какие данные казахстанцы должны указать в декларации. Отчитаться необходимо до 15 сентября.

В рамках всеобщего декларирования для физлиц предусмотрены два вида деклараций:

форма 250.00 – об активах и обязательствах;

форма 270.00 – о доходах и имуществе.

«При вхождении в систему предоставляется отчет от активах и обязательствах один раз – для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему», – говорится в ответе на запрос.

Форму 250.00 сдают:

1) совершеннолетние лица: граждане РК, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы или лица без гражданства, являющиеся резидентами РК;

2) иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, в случаях, определенных пунктом 4 статьи 630 Налогового кодекса;

3) в случаях, определенных пунктом 5 статьи 630 Налогового кодекса, несовершеннолетним лицом: граждане РК, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы или лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.

Иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, предоставляют декларацию по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году сдачи отчета. В частности, указывается имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории Казахстана. Также отображают долю участия в жилищном строительстве в стране.

Несовершеннолетние лица предоставляют декларацию в случае:

1) наличия права собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;

2) наличия доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами Казахстана;

3) наличия на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, суммы денег, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1 тыс. МРП, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 31 декабря года, предшествующего году представления отчета;

4) задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) и (или) суммы задолженности данного лица перед другими (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного.

В КГД пояснили, что также в документе казахстанцы, которые впервые отчитываются, помимо вышеуказанного, указывают следующие данные:

недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»;

транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), цифровые активы;

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права.

Отчет представляется по месту жительства (пребывания) не позднее 15 сентября 2025 года.

Форму 270.00 должны предоставить:

1) совершеннолетние лица: казахстанцы, лица с видом на жительство, иностранцы либо лица без гражданства, являющиеся резидентами РК;

2) иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами (пункт 2 статьи 630 НК);

3) несовершеннолетние (пункт 2 статьи 630 НК): казахстанцы, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы либо лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.

Казахстанцы должны отразить информацию о:

доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением подлежащих декларированию доходов индивидуального предпринимателя от предпринимательской деятельности;

налоговых вычетах;

приобретении и (или) отчуждении имущества за пределами РК, в том числе на безвозмездной основе;

требовании по зачету и возврату суммы превышения по индивидуальному подоходному налогу, в том числе в случае применения налогового вычета, определенного статьей 351 НК, c указанием согласия физического лица на предоставление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в Казахстане;

деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 тыс. МРП, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 31 декабря отчетного налогового периода;

имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, цифровых активах;

инвестиционном золоте;

доле участия в уставном капитале юрлица, зарегистрированного за пределами РК;

задолженности других лиц перед физлицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физлица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям.

В КГД пояснили, что иностранцы, лица без гражданства, которые являются нерезидентами Казахстана, предоставляют декларацию о доходах и имуществе, в случае наличия одного из условий:

Получили в отчетном налоговом периоде из источников в Казахстане доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно; Являлись лицами, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации о доходах и имуществе в соответствии с законами РК.

«Уплатить ИПН с доходов самостоятельно данным физлицам, полученных в отчетном периоде, необходимо в установленные сроки согласно подпункту 2 статьи 641 Налогового кодекса», – пояснили в комитете.

Несовершеннолетние лица отчитываются в следующих случаях:

1) получение в отчетном налоговом периоде доходов, в том числе за пределами Казахстана, за исключением доходов в виде: АСП, пособий, компенсаций, стипендий, выплачиваемых за счет средств бюджета, соцвыплат из госфонда соцстрахования, вознаграждений по вкладам в банках и организациях, премий по вкладам в жилищные строительные сбережения, премий государства по образовательным накопительным вкладам;

2) отчуждение и (или) приобретение и (или) получение безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации, в том числе за пределами РК;

3) приобретение и (или) уступка права требования и (или) получение безвозмездно доли участия в жилищном строительстве, в том числе за пределами Казахстана;

4) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на банковских счетах в иностранных банках за пределами РК суммы денег, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1 тыс. МРП, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 31 декабря отчетного налогового периода;

5) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода суммы задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

«Декларацию о доходах и имуществе необходимо предоставить за 2024 год не позднее 15 сентября 2025 года», – резюмировали в КГД.