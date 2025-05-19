В Комитете госдоходов рассказали LS о том, какие данные казахстанцы должны указать в декларации. Отчитаться необходимо до 15 сентября.
В рамках всеобщего декларирования для физлиц предусмотрены два вида деклараций:
- форма 250.00 – об активах и обязательствах;
- форма 270.00 – о доходах и имуществе.
«При вхождении в систему предоставляется отчет от активах и обязательствах один раз – для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему», – говорится в ответе на запрос.
Форму 250.00 сдают:
1) совершеннолетние лица: граждане РК, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы или лица без гражданства, являющиеся резидентами РК;
2) иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, в случаях, определенных пунктом 4 статьи 630 Налогового кодекса;
3) в случаях, определенных пунктом 5 статьи 630 Налогового кодекса, несовершеннолетним лицом: граждане РК, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы или лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.
Иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, предоставляют декларацию по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году сдачи отчета. В частности, указывается имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории Казахстана. Также отображают долю участия в жилищном строительстве в стране.
Несовершеннолетние лица предоставляют декларацию в случае:
1) наличия права собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;
2) наличия доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами Казахстана;
3) наличия на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, суммы денег, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1 тыс. МРП, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 31 декабря года, предшествующего году представления отчета;
4) задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) и (или) суммы задолженности данного лица перед другими (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного.
В КГД пояснили, что также в документе казахстанцы, которые впервые отчитываются, помимо вышеуказанного, указывают следующие данные:
- недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»;
- транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;
- ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), цифровые активы;
- инвестиционное золото;
- объекты интеллектуальной собственности, авторского права.
Отчет представляется по месту жительства (пребывания) не позднее 15 сентября 2025 года.
Форму 270.00 должны предоставить:
1) совершеннолетние лица: казахстанцы, лица с видом на жительство, иностранцы либо лица без гражданства, являющиеся резидентами РК;
2) иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами (пункт 2 статьи 630 НК);
3) несовершеннолетние (пункт 2 статьи 630 НК): казахстанцы, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы либо лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.
Казахстанцы должны отразить информацию о:
- доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением подлежащих декларированию доходов индивидуального предпринимателя от предпринимательской деятельности;
- налоговых вычетах;
- приобретении и (или) отчуждении имущества за пределами РК, в том числе на безвозмездной основе;
- требовании по зачету и возврату суммы превышения по индивидуальному подоходному налогу, в том числе в случае применения налогового вычета, определенного статьей 351 НК, c указанием согласия физического лица на предоставление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в Казахстане;
- деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 тыс. МРП, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 31 декабря отчетного налогового периода;
- имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
- ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, цифровых активах;
- инвестиционном золоте;
- доле участия в уставном капитале юрлица, зарегистрированного за пределами РК;
- задолженности других лиц перед физлицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физлица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям.
В КГД пояснили, что иностранцы, лица без гражданства, которые являются нерезидентами Казахстана, предоставляют декларацию о доходах и имуществе, в случае наличия одного из условий:
- Получили в отчетном налоговом периоде из источников в Казахстане доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно;
- Являлись лицами, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации о доходах и имуществе в соответствии с законами РК.
«Уплатить ИПН с доходов самостоятельно данным физлицам, полученных в отчетном периоде, необходимо в установленные сроки согласно подпункту 2 статьи 641 Налогового кодекса», – пояснили в комитете.
Несовершеннолетние лица отчитываются в следующих случаях:
1) получение в отчетном налоговом периоде доходов, в том числе за пределами Казахстана, за исключением доходов в виде: АСП, пособий, компенсаций, стипендий, выплачиваемых за счет средств бюджета, соцвыплат из госфонда соцстрахования, вознаграждений по вкладам в банках и организациях, премий по вкладам в жилищные строительные сбережения, премий государства по образовательным накопительным вкладам;
2) отчуждение и (или) приобретение и (или) получение безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации, в том числе за пределами РК;
3) приобретение и (или) уступка права требования и (или) получение безвозмездно доли участия в жилищном строительстве, в том числе за пределами Казахстана;
4) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на банковских счетах в иностранных банках за пределами РК суммы денег, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1 тыс. МРП, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 31 декабря отчетного налогового периода;
5) наличие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода суммы задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.
«Декларацию о доходах и имуществе необходимо предоставить за 2024 год не позднее 15 сентября 2025 года», – резюмировали в КГД.
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