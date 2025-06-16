В случае проблем с погашением кредита заемщики могут воспользоваться процедурами реструктуризации и банкротства. О том, как это сделать, LS рассказали в АРРФР.

В агентстве сообщили, что существует несколько механизмов, направленных на облегчение финансовой нагрузки. К ним относятся изменение срока или графика платежей, снижение процентной ставки, частичное списание или предоставление отсрочки.

В ведомстве напомнили, что с 1 октября 2021 года работает единый обязательный порядок урегулирования просроченной задолженности. Согласно ему банки и МФО обязаны рассматривать заявления казахстанцев. А с 1 июля 2024 года это требование распространяется на коллекторские агентства.

«При возникновении финансовых трудностей заемщикам рекомендуется обратиться к своему кредитору в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки для обсуждения возможных изменений условий договора займа. Если взаимоприемлемое решение не будет достигнуто, должники вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману для содействия в урегулировании ситуации», – пояснили в сообщении.

Как подчеркивается в ответе, при наличии просрочки сроком более пяти лет можно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства.

«Основаниями для его применения являются наличие обязательств до 1,6 тыс. МРП (около 6,3 млн тенге), отсутствие на праве собственности имущества, погашений в течение 12 последовательных месяцев, а также проведение процедур урегулирования и/или взыскания неисполненных обязательств по договору банковского займа», – уточнили в АРРФР.

При этом в агентстве пояснили, что при наличии долга более 1,6 тыс. МРП заемщик может воспользоваться процедурой судебного банкротства.

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