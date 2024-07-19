Финансовое состояние банкрота хотят отслеживать в Казахстане

Министерство финансов предлагает отслеживать материальное положение банкротов, передает LS.

В Минфине хотят внести поправки в части проведения мониторинга финансового состояния должника.

Согласно документу, данная процедура осуществляется в течение трех лет поэтапно.

Первый этап – в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом.

Второй этап – по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финсостояния банкрота.

Третий этап – за три месяца до завершения периода проведения мониторинга финансового состояния банкрота.

Мониторинг финансового состояния банкрота осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящемся в совместной собственности в течение трех лет после признания должника банкротом. Это осуществляется подразделениями департаментов госдоходов.

Напомним, c 3 марта 2023 года в Казахстане стартовал прием заявлений на банкротство для физлиц. Всего предусмотрено три вида процедуры банкротства физлиц: внесудебная, судебная и восстановление платежеспособности.

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