Финансовый гороскоп на 2020 год: кто будет с деньгами

Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. Кто найдет новую работу, на кого обрушится денежный куш, а кого ждут непредвиденные расходы и убытки, об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на smolnarod.ru.

Овнам грозит угроза всей денежной ситуации. Юпитер в знаке Козерога не станет помогать Овнам в грядущем году, его влияние заблокирует многие пути и разрушит многие мечты. Астролог рекомендует представителям этого знака зодиака быть очень аккуратными и не принимать необдуманных решений. Ловушки на пути к счастью и финансовые проблемы будут длиться на протяжении всего года. Астролог советует двигаться в жизни только маленькими шажками, взвешивая каждое свое решение.

Тельцов также ждет трудный жизненный период. Они почувствуют, что им нужно освободиться от чего-то крайне тяжелого. Тогда Тельцам удастся вырваться из бедности и повысить свой доход. Если представитель этого знака зодиака осознает, что именно ему нужно изменить в своей жизни, то у него появятся новые предложения, повышение, перспективные шансы.

Близнецов ждет однообразный год без каких-либо особенностей. Судьбоносный событий в жизни Близнецов в 2020 году не произойдет. Все успехи в деловой жизни будут полностью зависеть от приложенных усилий. Кроме того, этот знак зодиака могут ждать еще и убытки, неожиданные серьезные расходы. Астролог рекомендует им перейти в режим экономии.

Раков астролог также предупреждает о преградах в профессиональной деятельности. В новом году планеты будут настроены против Раков. Противники могут сбить с ног в самый неподходящий момент. Будьте осторожны и не доверяйте незнакомцам.

У Львов 2020 год в финансовом плане будет нейтральным. Неудачи будут меняться удачами. Представителю этого знака зодиака придется решать трудные проблемы. Астролог рекомендует не поддаваться на провокации и не опускать руки, тогда ситуация в деловой сфере в целом выравняется.

Деву ждет успех в разных сферах жизни, но особенные успехи поджидают их в карьере. Новые возможности, достижения и верные решения приведут представителей этого знака зодиака к финансовой стабильности. Возможно строительство новой карьеры и даже открытие своего дела. Остановить их сможет только собственная нерешительность.

У Весов 2020 год будет противоречивым. Астролог советует не доверять тем, кто обещает легкие деньги, и не переступать закон. Весы будут ходить по грани: мошенничество, западня, ловушки, обман с покупкой жилища или неправильные вклады. Все это может привести на ущербе во всех сферах его жизни. Но если продумывать каждое свое действие, то можно всех невзгод избежать. Не идите на волне эмоций, будьте бдительны и осторожны.

Скорпионов в 2020 году ждет финансовая удача и повышение по карьерной лестнице. Они могут также сменить работу. Но постарайтесь учесть все риски. Возможны и убытки. Все, что вы разрушите в деловой сфере, будет невозможно восстановить, рекомендуется обдумывать решения и не рисковать.

Стрельцы станут везунчиками в новом году. Они увидят результат своих усилий за последние годы в виде денег. Стрельцы могут себе позволить сменить жизненный курс и построить новую карьеру. При этом им не придется ни на чем экономить и их бумажники только будут становиться толще. Им придется стать более внимательными, исполнительными и ответственными, но эти качества помогут увеличить доход.

Козерогов ждет настоящий финансовый триумф: стабильный успех и удача даже в мелочах будут сопровождать на протяжении всего года. Представителей этого знака зодиака ждут новая должность, приток денег из неожиданных источников, продвижение по карьерной лестнице и многие другие приятные финансовые моменты.

Для Водолеев год станет проблемным. Астролог рекомендует избавиться от привычек, которые ведут к бедности: не захлопывайте дверь перед новыми перспективами и успехами, трудитесь и преодолевайте трудности, не опускайте руки. Неудачи в одной сфере откроют перспективы в другой.

Рыбы в 2020 году станут настоящими баловнями судьбы. Все важные планеты будут оберегать их. Это сразу же найдет отражение в успехе в выбранных областях жизни. При реализации своих идей их сразу же будет ждать удача. Единственные непредвиденные расходы в новом году, которые могут их ждать, это траты на профессиональное обучение, открытие своего дела и приобретение полезной техники. Но все это им поможет впоследствии на этом зарабатывать и умножать свое финансовое благополучие.