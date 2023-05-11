Финансовый прогноз: кого ждет денежный прорыв в мае

Какие финансовые доходы ждут казахстанцев в мае 2023 года, как составить свой нумерологический прогноз и почему тех, у кого выходит цифра «8», ждет оглушительный успех, рассказала нумеролог zakon.kz.

В условиях экономической нестабильности крайне важно делать уверенные шаги, которые приведут к намеченным целям. Насколько будет благосклонен май 2023 года к вашим финансовым запросам, вам подскажет магия чисел. Нумерология позволяет определить, какие вибрации в данный момент управляют вашей жизнью и самыми важными ее областями — в том числе и такой, как финансы.

Май для казахстанцев будет прибыльным, но не для всех. В этом месяце нумеролог Виола Эргашова советует все усилия направить на улучшение своей карьеры, бизнеса и финансов. Достичь прогресса можно будет путем использования возможностей, тяжелым трудом и терпением.

Для казахстанцев, которые хотят увеличить свой доход, нумеролог советует решаться на отважные поступки.

«Май предоставит вам шанс сменить место работы и пойти на повышение. А в перспективе, примерно в июне или в ноябре, даже переехать на новое место жительства. Выбор будет за человеком. В начале месяца основное время придется уделить рутинным делам, скучным мелочам, которые накопились за последнее время. Это может испортить настроение. Но с этой проблемой можно справиться, если правильно организовать свое время, проявить работоспособность и настойчивость», – говорит Виола Эргашова.

В мае нумеролог также советует заняться тем, что давно откладывали на потом. После завершения дел, по словам специалиста, у казахстанцев есть хорошие шансы получить то заветное денежное вознаграждение, материальное обогащение, к которому они так долго стремились.

«Лучше наведите порядок дома, сделайте ремонт или просто купите кухонный комбайн. После будут хорошие шансы получить то самое заветное денежное вознаграждение. Май –это месяц, который принесет хорошие дивиденды. Естественно, надо быть честными. Если вы лежите на диване и не совершаете действий, направленных на улучшение вашего благосостояния, то этот прогноз не для вас», – говорит Виола Эргашова.

Есть в мае, по ее словам, дни, когда людям лучше воздержаться от крупных финансовых трат. А самый удачливый день для инвестиций, а также для финансовой деятельности – 13 мая.

«Если говорить о числах, в какие дни стоит воздержаться от трат, финансовых манипуляций, я бы не рекомендовала: 10, 12, 15, 21, 24, 28. В эти дни возможно возникновение серьезных, трудно разрешимых, рискованных ситуаций», – говорит Виола Эргашова.

Она отмечает, что каждый желающий может самостоятельно составить себе нумерологический прогноз. Для расчета понадобится только год вашего рождения и честный взгляд на себя.

«Возьмем дату рождения, нас интересует день рождения и месяц. К примеру 18.04.1990. Доводим до однозначного числа: 1+8+0+4=13=1+3=4. Так как нам интересен именно 2023 год, суммируем все числа этого года, то есть 2+0+2+3=7. Далее сумму нашей даты рождения суммируем с годом и месяцем, в данном случае, у нас это май – пятый месяц. 4+7+5=16=1+6=7», – объясняет Виола Эргашова.

По словам специалиста, этот месяц для людей, у которых вышли цифры 1, 2, 3, будет успешным.

Если у вас получилась цифра 1, то, как отмечает нумеролог, для вас май – это месяц побед и лидерства. Вам придется самостоятельно принимать решения, действовать стоит, исходя из личных убеждений, умений и опыта.

Тем, у кого получилась цифра 2, стоит приглядеться к партнерам, поскольку ваши успехи зависят от партнерства. Если вы давно планируете начать или развить бизнес, дело, идею, найдите себе партнера, и вы получите двойную прибыль.

Цифра 3 означает, что май для этих людей пройдет очень легко, без неприятностей, все задумки будут реализовываться, как вы этого хотели и планировали. Сама вселенная на вашей стороне.

Чуть меньше повезет казахстанцам, у которых вышли числа 4, 5, 6. Тем не менее эксперт советует им не расстраиваться, а наоборот, направить свое внимание близким и духовному развитию.

«4 – это сложный месяц упорного труда. Рассчитывать на большую прибыль не стоит. Но работы будет хватать. Те, кто не любит суеты и большого объема работы, готовьтесь. 5 – ваши деньги придут к вам через путешествия, командировки, смены локации. Для вас этот месяц однозначно будет месяцем движения! 6 – в этом месяце вам придется обратить внимание на семью. Вам этот месяц дан для укрепления родственных связей», – говорит Виола Эргашова.

Направить свой фокус на личное развитие нумеролог рекомендует казахстанцам, которые рассчитали цифру 7. Вам нужно обратить внимание на улучшение качества знаний, пройти обучение, курсы повышения квалификации. Получить консультацию у специалиста в вашей сфере. Это вам поможет увеличить доход. Это своего рода инвестиции в себя.

А вот людям, у которых вышло число 9, по словам эксперта, май месяц будет завершением какого-то этапа в их жизни.

«9 – не стоит расстраиваться, если вас подвели партнеры или бизнес стал сбавлять обороты. Этот месяц для вас, как зачистка территории перед новым этапом. Любые минусы воспринимайте как плюс», – рекомендует Виола Эргашова.

Больше всего в этом месяце повезет казахстанцам, у которых число 8. Они урвут настоящий джекпот, говорит нумеролог.

«8 – у кого получилась эта цифра, поздравляю. В этом месяце вы на «коне». Для вас это месяц больших денег. В свою очередь я бы рекомендовала в этом месяце инвестировать деньги в бизнес, в недвижимость, в золото или же ценные бумаги», – подводит итог Виола Эргашова.

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