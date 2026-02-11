Казахстанцы делают ставку на депозиты: объем вкладов превысил 26 трлн тенге На фоне нестабильности мировых рынков казахстанцы всё чаще выбирают банковские депозиты как основной инструмент сохранения и приумножения средств. По данным Национального банка, популярность вкладов достигла рекордных значений.

70% граждан имеют банковские вклады

Согласно результатам опроса регулятора, к январю 2026 года доля казахстанцев, имеющих банковский вклад, выросла до 70,2%. Пять лет назад этот показатель составлял около 63%.

При этом альтернативные инструменты инвестирования остаются значительно менее востребованными:

ценные бумаги выбирают 9,5% опрошенных;

инвестиции в золото и драгоценные металлы — всего 0,1%.

Анализ динамики сбережений за последние десять лет показывает, что депозиты окончательно закрепили лидерство. Рост интереса напрямую связан с сохранением высоких процентных ставок в экономике.

Наличные снова в тренде

Вторым по популярности способом хранения средств остаются наличные деньги. К началу 2026 года доля граждан, предпочитающих хранить средства в наличной форме, выросла до 32,1%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель снижался до 20%.

Эксперты связывают рост интереса к наличности с желанием иметь быстрый доступ к «подушке безопасности».

Недвижимость и фондовый рынок

Интерес к недвижимости как способу сохранения капитала постепенно снижается. Если в середине 2024 года вложения в жильё выбирали 11,2% граждан, то к началу 2026 года показатель сократился до 9,5%.

Фондовый рынок демонстрирует умеренный рост интереса. Если в 2016 году ценные бумаги выбирали лишь 1–2% граждан, то сейчас — около 3,5%. Это может свидетельствовать о постепенном повышении финансовой грамотности населения.

26,6 трлн тенге на счетах

По данным Национального банка, к концу ноября 2025 года объём вкладов физических лиц достиг 26,6 трлн тенге — это около 19,5% ВВП страны. Только за прошлый год сумма накоплений увеличилась на 2 трлн тенге.

Наиболее популярными остаются несрочные депозиты с возможностью свободного пополнения и снятия средств. Такие продукты предлагают 18 из 21 банка страны.

Доходность достигла пика

Максимальная ставка по трёхмесячным срочным депозитам сегодня составляет 20%. Однако эксперты считают, что доходность вкладов, вероятно, достигла максимума.

Национальный банк намерен сохранять базовую ставку на текущем уровне как минимум до середины 2026 года. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов также не ожидают массового пересмотра условий в ближайшее время.

Гарантии государства

Средства вкладчиков защищены системой гарантирования. В настоящее время действуют следующие лимиты возмещения:

до 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в тенге;

до 10 млн тенге — по иным депозитам и банковским картам в тенге;

до 5 млн тенге — по валютным счетам в эквиваленте.

Эксперты рекомендуют при выборе банка учитывать не только размер ставки, но и финансовую устойчивость организации, а также внимательно изучать условия договора.

Дома-призраки в Костанайской области получат вторую жизнь В Рудный принято решение восстановить пустующие многоэтажные дома. Речь идёт о девятиэтажке малосемейного типа по...

В Казахстане определили размер фитр-садака на 2026 год В Казахстане утверждён размер фитр-садака на 2026 год. Об этом сообщили в Духовное управление мусульман...