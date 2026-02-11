Казахстанцы делают ставку на депозиты: объем вкладов превысил 26 трлн тенге На фоне нестабильности мировых рынков казахстанцы всё чаще выбирают банковские депозиты как основной инструмент сохранения и приумножения средств. По данным Национального банка, популярность вкладов достигла рекордных значений.
70% граждан имеют банковские вклады
Согласно результатам опроса регулятора, к январю 2026 года доля казахстанцев, имеющих банковский вклад, выросла до 70,2%. Пять лет назад этот показатель составлял около 63%.
При этом альтернативные инструменты инвестирования остаются значительно менее востребованными:
-
ценные бумаги выбирают 9,5% опрошенных;
-
инвестиции в золото и драгоценные металлы — всего 0,1%.
Анализ динамики сбережений за последние десять лет показывает, что депозиты окончательно закрепили лидерство. Рост интереса напрямую связан с сохранением высоких процентных ставок в экономике.
Наличные снова в тренде
Вторым по популярности способом хранения средств остаются наличные деньги. К началу 2026 года доля граждан, предпочитающих хранить средства в наличной форме, выросла до 32,1%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель снижался до 20%.
Эксперты связывают рост интереса к наличности с желанием иметь быстрый доступ к «подушке безопасности».
Недвижимость и фондовый рынок
Интерес к недвижимости как способу сохранения капитала постепенно снижается. Если в середине 2024 года вложения в жильё выбирали 11,2% граждан, то к началу 2026 года показатель сократился до 9,5%.
Фондовый рынок демонстрирует умеренный рост интереса. Если в 2016 году ценные бумаги выбирали лишь 1–2% граждан, то сейчас — около 3,5%. Это может свидетельствовать о постепенном повышении финансовой грамотности населения.
26,6 трлн тенге на счетах
По данным Национального банка, к концу ноября 2025 года объём вкладов физических лиц достиг 26,6 трлн тенге — это около 19,5% ВВП страны. Только за прошлый год сумма накоплений увеличилась на 2 трлн тенге.
Наиболее популярными остаются несрочные депозиты с возможностью свободного пополнения и снятия средств. Такие продукты предлагают 18 из 21 банка страны.
Доходность достигла пика
Максимальная ставка по трёхмесячным срочным депозитам сегодня составляет 20%. Однако эксперты считают, что доходность вкладов, вероятно, достигла максимума.
Национальный банк намерен сохранять базовую ставку на текущем уровне как минимум до середины 2026 года. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов также не ожидают массового пересмотра условий в ближайшее время.
Гарантии государства
Средства вкладчиков защищены системой гарантирования. В настоящее время действуют следующие лимиты возмещения:
-
до 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в тенге;
-
до 10 млн тенге — по иным депозитам и банковским картам в тенге;
-
до 5 млн тенге — по валютным счетам в эквиваленте.
Эксперты рекомендуют при выборе банка учитывать не только размер ставки, но и финансовую устойчивость организации, а также внимательно изучать условия договора.
В Казахстане определили размер фитр-садака на 2026 год
Дело № 1072 - дорожная обстановка, сталкинг, налоговые мошенники
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.