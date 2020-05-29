Финишная прямая в посевной кампании. 77% площади уже засеяно в Костанайской области

Костанайская область близится к финишной прямой в посевной кампании 2020-го года. 77 процентов площади уже засеяно. Чиновники от сельского хозяйства не сомневаются, что до 5 июня аграрии посевную завершат, так как сейчас ежедневная выработка техники в полях составляет 300 тыс. гектаров. Да и погода позволяет работать, сообщает alau.kz

Аграрии Костанайской области приближаются к завершению посевной компании. По официальным данным, в регионе засеяно больше 77 процентов от всей посевной площади — 3,5 млн гектаров. Из которых 2,9 млн гектаров — это зерновые культуры и 435 тысяч гектаров — масличные. Незасеянными остаются примерно 1 млн 200 тысяч гектаров. Но с учетом техники и мощных комплексов, которая имеется в хозяйствах, эту землю обработают в кротчайшие сроки.

«Не сказать, что много. Ежедневная выработка достигает 300 тысяч гектаров. Техническая оснащенность сельхозпредприятий высокая. Ежегодно в достаточно большом количестве приобретаем, прежде всего и посевные агрегаты, вся техника обновляется, тем более государственная поддержка в этом отношении уже несколько лет на высоком уровне. Те же инвестсубсидии от 25 процентов, идет переоснащение сельхопредприятий»,- говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Есимжан Баймаканов.

Согласно статистике, южные районы впереди всех по количеству засеянных земель. у них за 80 процентов, в северных, как отмечают чиновники, ближе к 70 процентам. У Карасуского района, которые сеет больше всех, сейчас освоено 57 процентов от всех посевных площадей. Как отмечают чиновники от сельского хозяйства, завершить их сев планируется к 5 июня.

«1-3 июня -это оптимальные сроки, даже если 5 июня, но дальше, конечно, не стоит. Это они прекрасно знают и активно работают, никому и не нужно говорить. Поэтому они переоснащают технику»,- сказал Есимжан Баймаканов.

Что касается проблем, то, как отмечают чиновники от сельского хозяйства, серьезных нет. Льготные ГСМ поступают без сложностей, оставшиеся 3 тыс. тонн горючего сейчас в пути. Аграрная кредитная корпорация профинансировала сельхозтоваропроизводителей на 21 млрд тенге, заявки от аграриев она принимает и сейчас. В прошлом году через корпорацию местные аграрии получили чуть больше 13 млрд тенге.

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