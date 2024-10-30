Экономических преступлений в виде финпирамид в регионе стало меньше. Двое костанайцев отправились за решётку за организацию деятельности финпирамид под названиями «Befree» и «Qnet». По одному делу незаконный финоборот превысил 120 миллионов тенге.

В адмкодекс ввели новую статью о запрете рекламы финпирамид в соцсетях. Однако, реклама в соцсетях продолжает мелькать Первые нарушители закона в стране — четверо уроженцев Костанайской области

«В основном реклама выглядит ярко. Очень сильно давит на нейронные сети, которые запоминаются, то есть это какие-то кричащие картинки, это лозунги о том, что «мы можем заработать миллион за 10 дней», о путешествиях без вложений», — говорит оперуполномоченный второго оперуправления ДЭР по Костанайской области Асемгуль Балжакаева.

Зачастую в ловушке оказываются довольно состоятельные люди. В группе риска люди, не имеющие критического мышления.

«Критическое мышление — это тщательный анализ. Это те люди, которые не привыкли тщательно анализировать те или иные события. Им легче быстро сделать выводы. Наш мозг «ленится», и он очень быстро делает эти выводы о явлениях, о людях. И, те, кто не обладает этим высоким уровнем критического мышления — быстро выводы делают», — объясняет старший преподаватель кафедры психологии КРУ им.А.Байтурсынова.

Большую роль в этом вопросе имеет социальный фактор и окружающая среда.

Поэтому, вступлению в финпирамиды также подвержены и те, кто не имеет постоянного заработка и места работы.

Психолог посоветовала развивать, даже во взрослом возрасте, навыки анализа.

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