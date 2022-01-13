Финрегулятор представил обновлённый график работы банков в период ЧП

фото: newtimes.kz
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка представили график работы банков второго уровня в период с 13 по 19 января.
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Отмечается, что большинство банков второго уровня уже возобновили полноценную работу отделений и устройств, сообщает informburo.kz
«Более подробную информацию о работе конкретных отделений банков второго уровня необходимо уточнять в call-центрах и мобильных приложениях», – добавили в агентстве.
Также возобновил работу сall-центр ведомства по номеру – 8 (727) 237-10-00.
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