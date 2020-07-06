Финрегулятор установил время работы банков и обменников во время карантина: с 10.00 до 17.00

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COVID-2019 в Казахстане
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Банкам поручили своевременно пополнять банкоматы наличными, а 50% сотрудников отправить на удалённую работу из дома, передает informburo.kz
Что случилось. Нацбанк и Агентство по регулированию финансового рынка приняли совместный приказ «О режиме работы субъектов финансового рынка».
Какие требования предъявили к субъектам финансового рынка. Банкам второго уровня поручили:
- перевести на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности;
- установить график работы с 10.00 до 17.00.
Эти требования, кроме банков, также распространяются на:
- обменники;
- страховые компании;
- брокерские компании;
- микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды;
- платёжные организации;
- коллекторские агентства.
Казахстанская фондовая биржа и Центральный депозитарий ценных бумаг во время двухнедельного карантина будут работать с 9.00 до 17.00.
Почему это важно. С 5 июля в Казахстане ввели двухнедельный карантин для стабилизации эпидемиологической ситуации. Госкомисиия утвердила новые ограничительные меры, сообщив, что банки будут работать, но с ограничением по времени. Совместный приказ Нацбанка и финрегулятора установил время работы банков.