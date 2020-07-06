USD 405.69
EUR 455.51
RUB 5.72
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Финрегулятор установил время работы банков и обменников во время карантина:…

Финрегулятор установил время работы банков и обменников во время карантина: с 10.00 до 17.00

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Vinkmag ad

Банкам поручили своевременно пополнять банкоматы наличными, а 50% сотрудников отправить на удалённую работу из дома, передает informburo.kz

Что случилось. Нацбанк и Агентство по регулированию финансового рынка приняли совместный приказ «О режиме работы субъектов финансового рынка».

Какие требования предъявили к субъектам финансового рынка. Банкам второго уровня поручили:

  • перевести на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности;
  • установить график работы с 10.00 до 17.00.

Эти требования, кроме банков, также распространяются на:

  • обменники;
  • страховые компании;
  • брокерские компании;
  • микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды;
  • платёжные организации;
  • коллекторские агентства.

Казахстанская фондовая биржа и Центральный депозитарий ценных бумаг во время двухнедельного карантина будут работать с 9.00 до 17.00.

Почему это важно. С 5 июля в Казахстане ввели двухнедельный карантин для стабилизации эпидемиологической ситуации. Госкомисиия утвердила новые ограничительные меры, сообщив, что банки будут работать, но с ограничением по времени. Совместный приказ Нацбанка и финрегулятора установил время работы банков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Врезался в опору. На трассе в Костанайской области произошло ДТП
Следующая новость

За услуги мобильных бригад для населения платить будет Фонд медстрахования