Финрегулятор установил время работы банков и обменников во время карантина: с 10.00 до 17.00

Банкам поручили своевременно пополнять банкоматы наличными, а 50% сотрудников отправить на удалённую работу из дома, передает informburo.kz

Что случилось. Нацбанк и Агентство по регулированию финансового рынка приняли совместный приказ «О режиме работы субъектов финансового рынка».

Какие требования предъявили к субъектам финансового рынка. Банкам второго уровня поручили:

перевести на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности;

установить график работы с 10.00 до 17.00.

Эти требования, кроме банков, также распространяются на:

обменники;

страховые компании;

брокерские компании;

микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды;

платёжные организации;

коллекторские агентства.

Казахстанская фондовая биржа и Центральный депозитарий ценных бумаг во время двухнедельного карантина будут работать с 9.00 до 17.00.

Почему это важно. С 5 июля в Казахстане ввели двухнедельный карантин для стабилизации эпидемиологической ситуации. Госкомисиия утвердила новые ограничительные меры, сообщив, что банки будут работать, но с ограничением по времени. Совместный приказ Нацбанка и финрегулятора установил время работы банков.

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