Вице-премьер Серик Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане высказался о нововведениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин отметил, что изменения в законодательстве всегда внедряются в жизнь постепенно.

«Помните, нам в свое время сказали всем надеть ремни безопасности в машине? Но не все же их сразу надели, правда? Но сейчас зато все дружно садятся в машину и надевают ремни безопасности», — сравнил вице-премьер.

Он отметил, что новый Налоговый кодекс тоже постепенно обоснуется в жизни казахстанцев.

«Заплати налоги и спи спокойно. Это не каждому в голову изначально приходит. У нас не все платят налоги. Я же не случайно называю процент теневой экономики — 16,5. Там во многом связано с тем, что не платят налоги. Поэтому это вопрос достаточно глубокий, философский даже», — считает Жумангарин.

Глава МНЭ добавил, что суть этого Налогового кодекса не только в повышении НДС, поскольку 4%, по его словам, — не такая существенная цифра.

«Вопрос в том, что наша налоговая система до сегодняшнего дня не стимулировала рост бизнеса. Вы знаете, есть кривая жизненного цикла бизнеса, детство — в детстве есть такое понятие как «младенческая смертность» — 2-3 года и предприятие погибает. Очень редко предприятия растут: 12-14 лет чтобы они существовали.

У нас вместо того, чтобы предприятия укрупнялось, росло из малого в средний, из среднего в крупный бизнес, наоборот, происходило раздробление, потому что это было выгодно», — поделился вице-премьер.

Он также назвал «фишку» нового Налогового кодекса.

«Сейчас основная фишка этого Налогового кодекса в чем? Тот, кто работает в специальном налоговом режиме, на упрощенке и хочет работать с крупными предприятиями, поставки им делать, крупному предприятию зачета не будет. Крупное предприятие не будет с ним работать, скажет: «Слушай, перейди в общеустановленный режим, и я буду с тобой работать».

Это большая новелла, чем просто мы поменяли ставку НДС. У нас сама по себе ставка НДС дает достаточно хорошую стабильность с госфинансами.

Это вторая вещь. Первое — это стимулирование: расти бизнесу, переходить в другой разряд, богатеть. И второе — это стабилизировать государственные финансы», — заключил вице-премьер.

Напомним, сегодня президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет со следующего года.

@Автор: Кристина Кривцанова, Айгерим Аскарова

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