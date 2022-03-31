Фиточай: его свойства и применение

Не всегда медицина была такой, какой мы ее видим сегодня. Но люди болели всегда и нужно было искать средства, которые бы могли облегчить течение той или иной болезни, или же вылечить ее. И решение было найдено очень давно — это лечебные травы, которые сегодня используют в качестве сырья для изготовления лекарств, а также фиточая.

Фиточай и его особенности

Фиточай — это тот же чай, но изготовлен из специально отобранных трав, корней, коры и всего того, что имеет полезные свойства для организма человека. От обычного чая этот напиток отличается своими лечебными и профилактическими свойствами и конечно же неповторимым вкусом и ароматом. Его состав разрабатывается как фармацевтами, так и травниками, которые четко знают свойства каждого компонента.

При выборе фиточая, важно не перепутать его с лечебным травяным чаем, ведь последний непосредственно воздействует на определенный орган и имеет ряд противопоказаний. В то же время, фиточай обладает более мягким влиянием на организм и имеет более широкий спектр действия. В США а также многих странах Азии фиточай можно купить в обычных магазинах, так как он не считается лекарством. А в странах Европы приобрести такой напиток можно в аптеках, но без рецепта врача.

Для чего применяют фиточай

Фармацевты постоянно пытаются улучшить свойства данного напитка. Поэтому постоянно выпускаются продукты, которые имеют разный состав. От его состава зависит и цель применения травяного чая, которая бывает следующей:

Очистка организма, то есть выведение шлаков и токсинов с организма.

Снижения веса, воздействуя на пищеварительную систему и обмен веществ.

Борьба с бессонницей, благодаря некоторым компонентам, содержащихся в разнотравье.

Повышение иммунитета посредством использования чаев с большим содержанием природных витаминов.

Успокоительные чаи, которые помогают снизить уровень стресса.

Есть еще много вариантов для применения такого напитка. И множество людей употребляют его ежедневно. Ведь это лучше, чем пить невкусные витамины и добавки, содержащие синтетические компоненты.

Фиточай — это вкусный и ароматный напиток, который еще и приносит пользу вашему организму. Но выбирая его, вы четко должны знать цель, для которой он вам нужен. А также помнить, что хоть он на первый взгляд и безопасный, все же лучше не заниматься самолечением и перед покупкой посоветоваться с доктором. Ведь чрезмерное употребление может повлечь за собой побочные действия.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.