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Фитолабораторию по выращиванию конопли выявили полицейские в Костанае

Фотография для новостиФитолабораторию по выращиванию конопли выявили полицейские в Костанае

Фото предоставлено пресс-службой ДП

Местный житель в двухкомнатной квартире организовал фитолабораторию по выращиванию конопли. 

Во время обыска полицейские изъяли кусты конопли общим весом 12,5 килограмм. Здесь же находилось и специальное оборудование: световые и диодные лампы, термометры, вентиляторы, приборы измерения влажности.

Фото предоставлено пресс-службой ДП

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержаны двое мужчин.

Фото предоставлено пресс-службой ДП

Фитолаборатория была предназначена для культивирования конопли, содержащей наркотические вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, — отметил начальник управления Нуржан Ахметов.

Проверяется причастность лиц к совершению иных преступлений.

За выращивание конопли, предусмотрено максимальное уголовное наказание, в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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