Фитолабораторию по выращиванию конопли выявили полицейские в Костанае

Местный житель в двухкомнатной квартире организовал фитолабораторию по выращиванию конопли.

Во время обыска полицейские изъяли кусты конопли общим весом 12,5 килограмм. Здесь же находилось и специальное оборудование: световые и диодные лампы, термометры, вентиляторы, приборы измерения влажности.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержаны двое мужчин.

Фитолаборатория была предназначена для культивирования конопли, содержащей наркотические вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, — отметил начальник управления Нуржан Ахметов.

Проверяется причастность лиц к совершению иных преступлений.

За выращивание конопли, предусмотрено максимальное уголовное наказание, в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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