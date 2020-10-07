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Физика на английском языке, выезды на раскопки. Талантливые педагоги работают в Денисовском районе

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Талантливые педагоги работают в Денисовском районе. Одна из них учитель уже с опытом развивает у своих учеников любознательность и любовь к истории родного края, выезжая с детьми на раскопки. Другой — молодой педагог, который вызывает интерес школьников к своему предмету — физике, поскольку ведёт уроки на английском языке.

В Зааятской основной школе трудятся 20 педагогов. Среди них и Жулдузай Аралбаева, которая уже более 20 лет прививает интерес своим ученикам к различным историческим событиям. Как говорит педагог, этим предметом она увлечена практически с детства.

«Жулдузай Туребековна работает на протяжении многих лет в школе учителем истории. Когда не было карантина, они почти каждый год посещали различные археологические раскопки, с детьми выезжали и набирали материал для нашего музея»,-говорит директор Зааятской основной школы Ермек Жуматаев.

Именно благодаря таким выездам и любви педагога к своему предмету, школьная музейная комнатка, периодически пополняется новыми интересными экспонатами.

«В 2015 году мы начали ездить постоянно на Новоильиновский могильник. Мы познакомились близко с Эммой Радиковной Усмановой, очень интересно с ней. И наши дети в 2017 году, им прям доверили один могильник, и наши дети копали его. Ну, и интересного много чего нашли»,- сказала учитель истории Зааятской основной школы Жулдузай Аралбаева.

«Очень много было костей животных, можно было найти украшения, также там были наконечники и другие мелкие предметы,- поделился Александр Кужим, ученик 9 класса.

А вот Егор Брич, один из молодых педагогов в Свердловской СШ. 5 лет он преподает здесь физику, а чтобы дисциплина для ребят стала еще увлекательней, всегда старается повышать свою квалификацию. Так, в составе делегации учителей он посетил курсы в Гонконге.

«Там мы делились и принимали опыт ведения предметов на английском языке. Также это все казахстанские форумы учителей, которые проходили в Актау, это результативное участие в конкурсе молодых специалистов, а также различные олимпиады, ну и публикации»,- сказал Егор Брич, учитель физики Свердловской средней школы.

«Егор Андреевич принимал участие в конкурсе молодых учителей и занял 3 место в республике. И он был приглашён на конференцию молодых учителей в городе Актау. Это вот за такой не большой срок у него такие большие заслуги»,- рассказала директор Свердловской средней школы Роза Бекмухамбетова.

Также, Свердловская школа стала одной из первых в районном проекте внедрения уроков с использованием английского языка.

«Данная программа осуществлялась у нас начиная с 8-го класса, то есть дети были оснащены специальными учебниками и мы проходили этот курс в течение 2-х лет»,- сообщил Егор Брич.

Но и на этом специалист не собирается останавливаться. Технологии движутся вперед, а значит и ему необходимо за ними успеть. Главное, считает педагог, суметь заинтересовать детей в предмете, чтобы они с удовольствием шли на урок.

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