Фёдор Клюнников — Память о Великой Отечественной войне

КУСТАНАЙ-БЕРЛИН-КУСТАНАЙ.

Война… В чьей семье она не оставила свой кровавый след? Горе, слезы, голод… Сколько выпало на долю того поколения.

Война – она для всех разная. Для одних- пережитая, для других – услышанная из рассказов, для меня – увиденная в фильмах. Но самая правдивая осталась в памяти фронтовиков…

Я хочу рассказать о своем прадедушке – Клюнникове Фёдоре Силантьевиче, участнике Великой Отечественной Войны, встретившего Победу в Берлине.

В конце 19 века, в числе других переселенцев из России, большая семья Клюнниковых переехала в Казахстан из Верхне-Мамонской волости Воронежской губернии. В архиве сохранилась перепись села Нечаевка 1924 года, в которой указано: Клюнников Силантий Петрович, бедняк. И состав его семьи: жена, теща и три младших сына — Михаил, Федор и Иван.

Михаил пропадет без вести в пожарах войны, Федор будет тяжело ранен, а Иван попадет в плен, откуда будет дважды бежать. Но в далеком 24-ом году, которым датирован документ, они еще совсем мальчишки…

Силантий Петровиич – это мой прапрадедушка. Когда началась война, ему было 71. Но пока еще информбюро не передает страшных сводок с фронта и мирный Казахстан живет своей жизнью. Живет и село Нечаевка. Обживаются на новом месте бывшие жители Воронежской губернии, растут дети, идет время…

В 1938-ом году Федора призвали в армию. Теплая Алма-Ата, куда уехал он служить, казалась огромной. Новые друзья, новые впечатления, новая жизнь. На меня с фотографий смотрит молодой, красивый парень. Он улыбается. До войны еще 3 года….

В 1939 году он возвращается домой. В городе ему дали комнату. Свою собственную! Эх, заживем!!! Он теперь служит в милиции! Черный двубортный мундир с красным шелковым револьверным шнуром так к лицу молодому подтянутому старшине. И невесту присмотрел – красивую девушку Нюсю. Однажды он скажет своей маме: «Все, идем свататься! Женюсь только на ней!».

Новый 1941 год праздновали весело! В маленькой комнате по–семейному уютно: у Нюси всегда порядок! А хлопот-то сколько: в молодой семье ждут прибавление! Ох и забот скоро прибавится! 41-ый год точно будет счастливым!

…. Когда началась война, Федор получил бронь – у него вот-вот должен был родиться сын. Радостные ожидания сменились тревогой. Но едва дождавшись рождения сына, прадедушка добровольцем ушел на фронт. Как десятки его друзей. Как тысячи отцов, сыновей и братьев.

И начались страшные военные будни… Он служил в 33-м противотанковом полку в должности заместителя командира взвода ПТР. А с 1943 года — в 93-м отдельном мотоциклетном батальоне 11 танкового корпуса, должность — командир орудия 57 мм.

Мы так мало знаем об этих годах его жизни. Прадедушка не любил вспоминать это страшное военное время и с большое неохотой рассказывал о войне. Он рассказывал мало. Но что то удалось узнать из архивных документов.

Сначала был Ленинградский фронт. Уже в годы Великой Отечественной войны в газетах и журналах публикуются корреспонденции, посвященные боевым подвигам воинов-артиллеристов. В последующем часть этих материалов включается в сборники статей, очерков и рассказов о героизме советских воинов в боях за Ленинград.

… Позже, в 1943 году, командира орудия Клюнникова Ф.С. наградят медалью «За оборону Ленинграда».

Потом была Белоруссия. В результате Люблинско-Брестской наступательной операции, которая проходила с 18 июля по 2 августа 1944 года, было завершено изгнание немцев из юго-западных областей Белоруссии и освобождение восточных районов Польши. Операцию осуществили войска I Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

В ходе этой операции советские войска продвинулись на 260 км. Советские артиллеристы, миномётчики и пулемётчики обрушили на врага ураганный огонь. Северо-западнее и западнее города Люблин наши войска, развивая успешное наступление, с боями заняли более 300 населённых пунктов.

Из доклада генерал-майора И.И.Ющука о боевых действиях 11-го танкового корпуса: «Противник, пытаясь задержать успешное наступление корпуса, срочно принял все меры к обороне г.Седлец, который, являясь крупным узлом шоссейных и железных дорог на подступах к Варшаве, питал Брестскую группировку всеми видами снабжения»

Здесь, в боях за г.Седлец, 28 июля 1944 г. прадедушка был ранен. Об этом ранении он даже никогда не вспоминал. Мы узнали о нем из наградного листка.

После госпиталя снова на фронт. И снова бои в Польше.

От Советского Информбюро: «Войска 1-го Белорусского фронта, совершив стремительный обходный манёвр к западу от Варшавы, заняли город Жирардув, перерезали дороги на Сохачев, форсировали Вислу севернее Варшавы и, отрезав таким образом Варшаву с запада, 17 января (1945 г.) путём комбинированного удара с севера, запада и юга овладели столицей союзной нам Польши городом Варшава — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла.»

За участие в этих боях Клюнников Ф.С. представлен к правительственной награде и награжден медалью «За освобождение Варшавы».

Продолжая наступление, войска фронта с боями продвигались вперёд. Советские подвижные части прорываются в тылы противника, подавляют узлы сопротивления, громят его коммуникации и подходящие резервы. В течение дня наши части заняли ряд городов и более 800 населённых пунктов, в числе которых Яникув, Скшинно, Политув, Смагув, Павлув. В ходе боёв противник несёт исключительно тяжёлые потери. В одном районе бойцы Н-ского соединения наголову разбили 73-ю немецкую пехотную дивизию. На поле боя в районе действий этой дивизии подсчитано более двух тысяч трупов немецких солдат и офицеров. Остатки 73-й немецкой дивизии, численностью в 600 человек, взяты в плен. По предварительным данным, наши войска за день захватили у немцев 25 танков, 122 орудия, 211 миномётов, 378 пулеметов и другие трофеи

Из наградного листка: «18.01.45 находясь в засаде в р-оне д.Яникув, во время контратаки пехоты противника т.Клюнников уничтожил со своего автомата до 10 гитлеровцев и в это время был ранен, но не смотря на тяжёлое ранние не оставил поля боя пока не была отбита атака противника. Тов.Клюнников достоин правительственной награды – ордена «Славы III степени»

Это было второе ранение. После окончания боя, на мотоцикле с люлькой, полной крови, в которую он погрузил чуть живого друга, прадедушкин товарищ-однополчанин мчится в санчасть. Только бы успеть…

Госпиталь располагался на территории католического храма. Нашим медсестрам помогали польские монахини.

…В госпиталь прадедушка поступил в очень тяжелом состоянии, потерял много крови. Простреляно левое легкое, пуля прошла навылет едва не задев сердце. Прадедушка вспоминал: «Сказали: этот – не жилец». Вокруг было много раненых, много работы… А он терял последние силы… И вдруг к нему подошла одна из монахинь. Наклонилась над ним и одела на шею какой то образок. А потом принесла квашеной капусты. И он почувствовал как силы возвращаются. Он даже смог встать. Увидев это, врач скомандовал: «Срочно на операционный стол!». ….Прадедушка, сидя на деревянной табуретке, растеряно разводил руками: как образок не сохранил на память?…. А память снова возвращает его в тот снежный февраль: медленно, но он шел на поправку. Услышав однажды музыку за дверью, он поднялся и вышел из палаты. Увидев прадедушку на своих ногах, врач улыбнулся: «Ожил?».

Он наконец поправился. Его комиссовали и отправили домой. В Польше начиналась весна. Уже совсем скоро расцветут, одеваясь в белый наряд, яблони. От Польши до дома так далеко, а до Берлина…. Берлин был близко! Домой он обязательно вернется! Ведь там его ждут – мама, жена, сын… Он вернется! Когда кончится война. А сейчас – снова на передовую. Берлин близко….

На фронт прадедушка вернулся артиллеристом противотанковой артиллерии в 87-й Гвардейский Артиллерийский полк 39-ой Гвардейской стрелковой дивизии 8-ой Гвардейской армии 1 Белорусского фронта, должность – командир орудия 76 мм.

И вот уже Германия. Переправившись 19 апреля через реку Флисс, дивизия прикрывает левый фланг 8-ой армии с юга и юго-запада. Артиллерия и танковые части армии, продвигаясь в боевых порядках пехоты, отражают контратаки пехоты и танков противника, обеспечивая продвижение частей и соединение армии.

Выход наших войск 21 апреля на окружную берлинскую автостраду создал благоприятные условия для полного окружения фашистской столицы. С этой целью приказом командующего фронтом 8-я гвардейская армия была повернута на юго-восточную и южную окраину Берлина для окружения и штурма его с юга.

На подступах к Берлину завязались тяжёлые бои. 22 апреля дивизия, выйдя через лес восточнее Венденшлос, вела бои в направлении берлинского района Кёпеник.

В истории 22 апреля известен как день, когда передовые советские части достигли германской столицы. А у командира орудия гвардии старшины Клюнникова Ф.С. в этот весенний день 45-го года был юбилей, ему исполнилось 30 лет. Помнил ли он об этом тогда? Или, стоя под Берлином, он снова и снова отдавал команду «Огонь»?! «В течение 30-минутного мощного артиллерийского огня противник не сделал ни одного выстрела…», — напишет потом об этих боях Г.К.Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях».

Захват аэропорта Темпельхоф имел очень большое значение для всего сражения за Берлин. Это была последняя площадка в Берлине, с которой могли взлететь самолеты. Противник делал все, чтобы удержать в своих руках это единственное окно в воздух. Аэродром обороняли зенитные части, отряды войск CС и танки, расставленные скобой по кайме взлетного поля с юга и востока. Большинство танков было закопано в землю, превращено в неподвижные огневые точки.

Перед полками 39-й гвардейской стрелковой дивизии была поставлена задача взять аэродром в кольцо. Артиллеристам приказали держать под огнем взлетные площадки.

26 апреля 1945 г., 1405-ый день войны. Бой за аэродром Темпельхоф продолжался все последующие сутки. Советские орудия и «катюши» сметали с лица земли все располагавшиеся в этом районе административные здания. Внутри их коридоров слышались стоны раненых и чувствовался запах гари. Тишина, возникшая после последнего разрыва, продолжалась недолго. Она являлась лишь прелюдией раздавшемуся поблизости гулу моторов советских танков. Началась новая атака.

От Советского Информбюро: «Войска 1-го Белорусского фронта продолжали наступление. В Берлине наши танки и пехота, преодолевая огневое сопротивление и отбивая вражеские контратаки, очистили от немцев городской район Темпельхоф и овладели аэропортом Темпельхоф. В ходе уличных боёв в Берлине за день войска фронта взяли в плен более 8500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 26, танков — 200, полевых орудий — 290.»

27 апреля 1945 года газета «Правда» сообщила: «В Москве произведено два салюта – в честь войск 1-го Украинского фронта и англо-американских войск и в честь войск 1-го Белорусского фронта.»

Из наградного листка: «Гвардии старшина Клюнников Федор Силантьевич в боях за город Берлин в районе Темпельхов находясь на прямой наводке боевых порядках пехоты, огнем своего орудия, как командир орудия, уничтожил 2 стац. пулемета, 3 ручных пулемета, подавил огонь 81 мм минбатареи и огнем прямой наводки уничтожил 30 немецких солдат и офицеров. Достоин Правительственной награды – ордена «Красной Звезды»».

27 апреля войска продолжали штурм кварталов старого Берлина. К исходу дня основные силы вышли к последнему рубежу обороны гитлеровских войск — к Тиргартену.

Здесь располагались главные государственные учреждения третьего рейха, в том числе и имперская канцелярия, в которой укрывался Гитлер со своей ставкой, и рейхстаг.

Тиргартен — остров, омываемый со всех сторон водами Шпрее и каналов, — оборонялся отборными частями СС и охранными батальонами. Гитлеровцы укрывались в прочных зданиях, из которых хорошо просматривались и обстреливались прицельным огнем все подступы к водным преградам.

Два дня — 29 и 30 апреля — войска фронта, преодолевая возрастающее упорство противника, особенно батальонов СС, все глубже вгрызались в правительственные кварталы Берлина.

Решительным броском уже в первой половине дня 1 мая 1945 года части прадедушкиной 39-й гвардейской стрелковой дивизии, при поддержке артиллерии полка, овладели южной частью парка Тиргартен. Это в честь них позже установят памятник советским артиллеристам в Тиргартене. Это среди них молодой артиллерист Клюнников отражал атаку врага.

«Её бойцы отступления не знали», — писал Маршал Советского Союза

В.И. Чуйков о 39-й стрелковой дивизии..

… Гвардейцы дивизии вторглись в центр Берлина, добивая врага на улицах и в парках. Во время штурма они водрузили Красные знамёна над Берлинской ратушей в парке Тиргартен.

«…Дивизия гвардейская! Пяти орденоносная!

Твой славный путь и подвиги воспел Народ-Герой.

И здесь, вдали от Родины полки орденоносные

В любой момент, с любым врагом всегда готовы в бой!

В грозном берлинском сражении, в вихре огня и свинца,

Дело победы с уменьем ты довела до конца.

Имя гвардейское гордо ты на знамёнах несёшь.

Поступью грозной и твёрдой к новым победам ведёшь!…»

— пели ли они гимн своей дивизии, идя в бой в свой последний день войны или молча и сосредоточенно, шаг за шагом, прорывали последнюю линию обороны противника? Мужество и героизм воинов-артиллеристов навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны.

От Советского информбюро: «…Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…»

Вот и все. Это был последний бой. Пройден большой и трудный путь: по траншеям, окопам, ходам сообщения, маршрутам стремительных маршей и обходных маневров… Над Рейхтагом вот-вот взовьется Красное Знамя Победы! 2 мая 1945 г. командиром 39-ой Гвардейской дивизии Гвардии Полковником Семеновым И.М. прадедушка был представлен к медали «За взятие Берлина».

О боевом пути прадедушки говорят его награды. Он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Славы 3-й степени, орденом Красной звезды, медалями: «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией», «Маршала Советского Союза Г.К.Жукова», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

Он был участником боев на Северо-Западном, Ленинградском, Прибалтийском, 1-ом Украинском (с мая 1943-го г.), 1-ом Белорусском (с мая 1944-го г.) фронтах. Мобилизован из воинской части 30 октября 1945 г.

Вот теперь домой! Ведь его там ждут.

… Накануне 9 мая, прадедушку всегда приглашали в школу. Он смущался, а потом тихо начинал свой рассказ.

…. Каждый год мы приходим к памятнику Неизвестному солдату. Мы приходим всей семьей, 4 поколения. Это если считать с прадедушкой. Он, вместе с нами, идет в «Бессмертном полку». Он не забыт. Его любят и гордятся им. Я – его праправнучка и теперь я несу его портрет в праздничной колонне. Чтобы помнили…

В далекий сорок первый шлю письмо,

Хоть не дойдет вовек туда оно…

Но я открою тайну для тебя –

Солдат-герой, я правнучка твоя!

Кротова Ксения,

школа-лицей № 2.

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