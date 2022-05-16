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ФК «Тобол» остался без главного тренера

фото Информ.кз

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Александр Москаленко завершил свою деятельность на посту главного тренера костанайского футбольного клуба «Тобол». Стороны пришли к соглашению о расторжении договора по обоюдному согласию, сообщает Zakon.kz.

Администрация ФК «Тобол» поблагодарила Александра Москаленко за проделанную работу.

«Мы прошли большой путь за то время, что работали в команде «Тобол». Были и трудные, и радостные моменты. Были громкие победы и горесть поражения — все это мы прошли с высоко поднятой головой. «Тобол» — большая команда, она хочет и решает только большие задачи», — заключил Александр Москаленко

Под руководством Александра Москаленко костанайцы завоевали золотые медали чемпионата Казахстана 2021 года и стали обладателями Суперкубка страны 2022 года. К текущему моменту в чемпионате КПЛ «Тобол» после 11 туров занимает седьмое место.

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