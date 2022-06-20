Флешку во рту пытался пронести осужденный в СИЗО Костаная

Сотрудниками отдела режима и охраны УК-161/1 по оперативной информации был пресечен пронос запрещенного предмета на территорию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.
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Данный факт был выявлен во время проведения полного обыска вновь прибывшего спецконтингента, а именно в группе обыска в ротовой полости была обнаружена и изъята микро-флэшка, которую осужденный пытался пронести ухищренным способом.
По данному факту в настоящее время проводится служебное расследование, по итогам которого осужденный будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, 17 июня был предотвращён факт, переброса в учреждение УК-161/2. В 03 часа 40 минут при патрулировании прилегающей территории в учреждение поступил сигнал о том, что на участке № 1 через внутреннюю запретную зону, неустановленным лицом был произведен переброс одного свертка на территорию учреждения.
После указанное лицо попыталось скрыться. Сотрудникам учреждения совместно с военнослужащими в ходе преследования удалось задержать и доставить мужчину в помещение группы досмотра режимного отдела.
В свёртке находились телефоны.
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