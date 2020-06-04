Фонд Birgemiz организует третью волну единовременных выплат для нуждающихся в Костанайской области

По инициативе Елбасы в дополнение к проводимым Главой государства антикризисным мерам, фонд «Birgemiz» продолжает оказывать активную помощь нуждающимся казахстанцам.

В рамках первой и второй волны единовременную выплату в размере 50 тысяч тенге получили более 360 тысяч семей из 23 городов. В том числе 2 города нашей области – Костанай и Рудный. Всего охватили более 15 тысяч нуждающихся граждан из социально-незащищенных слоев населения этих городов.На их счета перечислены по 50 000 тенге.

«В связи с обращениями граждан других городов и районов об оказании помощи, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева, начата третья волна единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге. Уже на этой неделе будет оказана адресная финансовая помощь около 110 тысяч семей из числа социально-уязвимых нуждающихся граждан, проживающих в малых городах, селах и близлежащих к крупным городам населенных пунктах», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В нашей области с 3 июня начались выплаты по 3 траншу для 6368 малообеспеченных жителей городов – Аркалык и Лисаковск, Житикаринского, Костанайского, Мендыкаринского Федоровского и Алтынсаринского районов.

Списки нуждающихся сформированы отделами занятости и социальных программ и Государственными центрами по выплате пенсии.

Получателей известят о поступлении средств на счет посредством СМС-сообщений «На Ваш счет поступило 50 000 тенге от фонда #Birgemiz

#MyVmeste, Elbasу, «NurOtan».

По вопросам списков можно обратиться в отдел занятости и социальных программ.

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