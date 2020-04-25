Фонд Булата Утемуратова помог пострадавшим от паводков в Костанайской области

Фонд Булата Утемуратова совместно с Красным Полумесяцем оказали денежную помощь жителям села Карамырза Костанайской области и пригородных районов Петропавловска, которые пострадали от паводков, сообщили в пресс-службе фонда.

197 семей по проекту «Карта помощи» получили денежную помощь на общую сумму свыше 33 млн тенге, пишет informburo.kz.

«Как показывает опыт, наши бенефициары тратят деньги на восстановление домов, хозяйства, имущества. При этом в каждой семье свои приоритеты. Кто-то первым делом ремонтирует дом, кто-то восстанавливает запасы пропавшего корма для скота, третий тратит деньги на починку трактора, который кормит семью. Мы считаем, что такая форма помощи наиболее эффективна», – сказал директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

В Костанайской области 61 семья получила помощь в размере 9 млн 850 тысяч тенге.

Многодетная семья Айман Айгеловой из села Карамырза получила 250 тысяч тенге.

«Когда вода пришла, мы надеялись, она не зайдёт в дом. Но она зашла. Примерно метр был уровень воды. Всё затопило», – рассказала Айман Айгелова.

«В этом году ЧП и карантин, связанные с пандемией коронавируса, сильно осложняют работу нашей совместной команды реагирования. Тем не менее нам удалось быть на месте паводков и протянуть согражданам руку помощи. Надеемся, что мы облегчим для них тяжесть последствий от наводнений», –сказал директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.