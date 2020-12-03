Фонд медстрахования оплатил 13 дорогостоящих операций костанайцам

За 10 месяцев 2020 года населению Казахстана было оказано 6 715 высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ) по медицинскому страхованию на сумму 20,9 млрд тенге. Большую часть из них получили пациенты с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нейрохирургическими и гинекологическими заболеваниями.

В Костанайской области высокотехнологичные операции проводятся в областной больнице. Это операции по имплантации стентов во внутричерепные артерии и операции на сосуды головы и шеи. Стоимость одной такой операции свыше 4 млн тенге. За 10 месяцев 2020 года в нашей области выполнено 13 операций на сумму 56 млн тенге, до конца года запланировано провести еще 4.

«Стоит отметить, что равноценный доступ к ВТМУ имеют как жители городов, так и отдаленных сел. Если человек заболел и ему понадобится диагностика и лечение с применением инновационных технологий, то вне зависимости от места проживания, он может рассчитывать на плановую медицинскую помощь, главное условие – быть прикрепленным к поликлинике и иметь статус застрахованности в ОСМС. В том случае, если необходимая пациенту процедура не доступна на областном уровне, его направляют в республиканскую клинику» — отметила директор Костанайского филиала Фонда медстрахования Сауле Аймухамбетова.

Свою историю рассказал пациент у которого диагностировали серьезное заболевание, а врачи Костанайской областной больницы успешно провели ему операцию.

«С января этого года я ежемесячно перечисляю на ОСМС 2125 тенге как самостоятельный плательщик. Это небольшая сумма, учитывая, сколько я платил бы из своего кармана за прохождение УЗИ, МРТ, сдачу дорогостоящих анализов. Так как я застрахован, то и операцию мне провели бесплатно и реабилитацию после операции я тоже прохожу бесплатно. Благодарю врачей за помощь. На своем примере я понял, что медстрахование работает», — отметил благодарный пациент.

Напомним, если пациенту отказывают в оказании медицинской помощи, то он может обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau24\7.

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