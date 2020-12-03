USD 425.49
EUR 512.84
RUB 5.63
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Фонд медстрахования оплатил 13 дорогостоящих операций костанайцам

Фонд медстрахования оплатил 13 дорогостоящих операций костанайцам

фото из открытых источников

Vinkmag ad

За 10 месяцев 2020 года населению Казахстана было оказано 6 715 высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ) по медицинскому страхованию на сумму 20,9 млрд тенге. Большую часть из них получили пациенты с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нейрохирургическими и гинекологическими заболеваниями.

В Костанайской области высокотехнологичные операции проводятся в областной больнице. Это операции по имплантации стентов во внутричерепные артерии и операции на сосуды головы и шеи. Стоимость одной такой операции свыше 4 млн тенге. За 10 месяцев 2020 года в нашей области выполнено 13 операций на сумму 56 млн тенге, до конца года запланировано провести еще 4.

«Стоит отметить, что равноценный доступ к ВТМУ имеют как жители городов, так и отдаленных сел. Если человек заболел и ему понадобится диагностика и лечение с применением инновационных технологий, то вне зависимости от места проживания, он может рассчитывать на плановую медицинскую помощь, главное условие – быть прикрепленным к поликлинике и иметь статус застрахованности в ОСМС. В том случае, если необходимая пациенту процедура не доступна на областном уровне, его направляют в республиканскую клинику» — отметила директор Костанайского филиала Фонда медстрахования Сауле Аймухамбетова.

Свою историю рассказал пациент у которого диагностировали серьезное заболевание, а врачи Костанайской областной больницы успешно провели ему операцию.

«С января этого года я ежемесячно перечисляю на ОСМС 2125 тенге как самостоятельный плательщик. Это небольшая сумма, учитывая, сколько я платил бы из своего кармана за прохождение УЗИ, МРТ, сдачу дорогостоящих анализов. Так как я застрахован, то и операцию мне провели бесплатно и реабилитацию после операции я тоже прохожу бесплатно. Благодарю врачей за помощь. На своем примере я понял, что медстрахование работает», — отметил благодарный пациент.

Напомним, если пациенту отказывают в оказании медицинской помощи, то он может обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau24\7.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Какими будут проценты по депозитам в январе
Следующая новость

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области