Приписки медуслуг в РК: врач указал, что делал массаж 40 часов в сутки без перерывов

За шесть месяцев 2023 года Фонд медстрахования выявил 22,9 тысячи приписок медуслуг на общую сумму 212,4 млн тенге, передает informburo.kz

На брифинге в СЦК замрпедседателя фонда Ильяс Мухамеджан сообщил, что наибольшее количество нарушений при оказании медицинской помощи приходится на:

необоснованное завышение объёма оказанной медпомощи – 998 тысяч дефектов (88,7%) на сумму 3,3 млрд тенге;

необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий – 89 тысяч дефектов (7,9%) на сумму 3,5 млрд тенге;

неподтверждённые случаи оказания медпомощи – 22 тысячи дефектов (2%) на общую сумму 212,4 млн тенге.

«По вопросу приписок в организации медицинской помощи выявили факты оказания более двух стоматологических услуг пациентам в один день. Например, внесено лечение периодонтита 52 зубов. Исполнители увеличивали количество оказанных услуг, например, один сотрудник «оказывал» более 1600 услуг массажа в месяц, а это 80 услуг в день, длительностью 30 минут. Для выполнения этих 80 услуг в день ему необходимо 40 часов в сутки, без перерывов», – сказал Ильяс Мухамеджан.

Также в фонде обнаружили факты приписок пациентов, которые в момент пребывания в стационаре находились в другом городе. Были выявлены и факты прикрепления умерших людей, выехавших за рубеж граждан.

Для исключения фактов приписок в фонде планируют:

внедрение двухэтапного мониторинга (до и после оплаты);

ужесточение требований к поставщикам медпомощи;

QR-подтверждение факта оказанной медпомощи (введено в пилотном режиме в Астане, Алматы, СКО).

Пациенты могут сами сообщить о фактах приписок в ФСМС через сайт, мобильное приложение «Qoldau 24/7», по номеру единого контакт-центра 1414.

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