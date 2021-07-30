От историй «волосы шевелятся». Фонд помощи пострадавшим от лжекосметологов открыли в Костанае

Масштаб жертв, появившихся в результате манипуляций, проводимых лицами не имеющими соответствующего медицинского образования, растет. Сейчас в обычном салоне красоты свободно делают не только уколы красоты, но и проводят настоящие операции — блефаропластику, ринопластику и маммопластику, передает alau.kz

Зачастую в погоне за красотой, говорят медики, женщины теряют здоровье.

«Девушка приходила. Начинает говорить и начинает плакать. Пошла делать ринопластику, вставили ей с лобной области к кончику носа нити. Как-то их там пытались подтянуть, и когда она пришла, у нее на лбу абсцесс, как звезда красная горит. Ей вскрыли, у нее естественно, рубец. Она плачет, задыхается», — рассказывает врач-хирург Костанайского хирургического центра Максим Михайличенко.

И таких историй, говорит Максим Михайличенко, не мало. В области, да и в целом по стране растет число жертв, пострадавших от деятельности лжекосметологов. Люди, не имеющие специального мед.образования, пройдя образовательные курсы, берутся не только за инъекционные процедуры, но и проводят целые операции. Так в обычном салоне красоты нашего города можно сделать ринопластику, блефаропластику и даже операции по увеличению груди. «Я считаю, что с этим нужно что-то делать. На это нужно обращать внимание. Так не должно быть. Это делается все в антисанитарных условиях, то есть каких-то правил асептики и антисептики там не существует. Плюс в условиях косметологического салона делать какие-то оперативные вмешательства — ну это просто невозможно», — говорит Максим Михайличенко.

Результатом таких манипуляций становятся осложнения гнойного характера, как минимум, говорит Максим Михайличенко. И жертвы лжекосметологов обращаются за помощью теперь уже к настоящим врачам. Если требуется экстренная помощь — они получают ее за счет средств ОСМС. Зачастую, предъявить претензии тому, кто произвел некачественную процедуру, у пострадавших просто не получается.

«Приходят пациенты-пострадавшие, никаких документов, ни договора оказания медицинской помощь, ни согласия, ни манипуляцию делали, ни какие нити устанавливали. Не могут дозвониться, телефон выключен. Пыталась дозвониться, например, при мне одна пострадавшая, чтобы узнать что за нить, какую выбрать тактику лечения — короткий ответ и в общем-то все, и вычеркнули ее из списка контактов, заблокировали и до свиданья», — рассказывает врач-хирург.

((ТИТР:Фонд помощи пострадавшим от деятельности лжекосметологов:

8-776-739-02-56))

Чтобы люди не оставались один на один с проблемой, Максим Михайличенко основал Фонд помощи пострадавшим от деятельности лжекосметологов, который поможет исправить эстетические изъяны и окажет консультации специалистов. Здесь бесплатно проведут осмотр пострадавших от рук лжекосметологов. Оказывают психологическую, хирургическую помощь и юридическую. По словам Максима Михайличенко, справиться в одиночку у медиков вряд ли получиться. Он надеется, что на эту проблему обратят внимание в управлении здравоохранения и департаменте фармконтроля. А жертв неудачных манипуляций он призвал не стесняться и обращаться за помощью. А такие обнародованные истории, могут предостеречь кого-то в попытке остановить время и сохранить молодость, доверяя свой организм непрофессионалам.

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