Фонд Президента «вернет» казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа

В Казнете вновь появилась реклама фонда, который будет возвращать деньги всем, кто пострадал от инвестиционных и финансовых мошенников. Якобы программа запущена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Специалисты» готовы вернуть от 500 тысяч тенге за 72 часа без предоплаты. Не стоит доверять сообщению, оно создано интернет-преступниками, сообщает stopfake.kz

В рекламе фигурирует фонд «Қазақстан халқына». Это реальная организация, которую поручил создать глава государства в январе 2022 года. Только фонд занят решением проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. Пострадавшим от рук мошенников он не помогал и не помогает, такой задачи не стояло изначально.

Аферисты создали похожий сайт, использовав логотип настоящего фонда и его структуру. Но если присмотреться внимательно, то становится понятно, что портал фальшивый. На это указывает доменное имя, ошибки в тексте. Кроме того, портал сделан с помощью бесплатного конструктора сайтов Tilda. Интернет-ресурсы госорганов разрабатывают высококлассные специалисты. Они не будут использовать для этого бесплатные программы. В первую очередь при разработке официальных страниц упор делается на безопасность, чего не может дать обычный конструктор сайтов.

О новой программе, которая вернет пострадавшим от мошенников казахстанцам деньги, нет ничего и на официальном портале президента РК.

Внимательно читайте и анализируйте всю информацию, прежде чем оставлять свои личные данные. Фиктивные сайты создаются специально для выманивания денег.

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