Фонтаны в Костанае отключают на несколько дней: названа причина





С 3 июня городские фонтаны в Костанае временно прекратят работу. Об этом сообщили в городских службах.

Отключение связано с обильным распространением тополиного пуха, который может привести к засорению фильтрационного и насосного оборудования фонтанных комплексов.

Чтобы избежать поломок и обеспечить бесперебойную работу объектов, специалисты проведут профилактические мероприятия.

Фонтаны очистят и подготовят к дальнейшей работе

В течение трех-четырех дней на фонтанах будут выполняться работы по очистке и техническому обслуживанию оборудования.

После завершения профилактических работ все фонтанные комплексы вновь заработают в штатном режиме.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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