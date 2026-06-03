Фонтаны в Костанае отключают на несколько дней: названа причина

С 3 июня городские фонтаны в Костанае временно прекратят работу. Об этом сообщили в городских службах.
Отключение связано с обильным распространением тополиного пуха, который может привести к засорению фильтрационного и насосного оборудования фонтанных комплексов.
Чтобы избежать поломок и обеспечить бесперебойную работу объектов, специалисты проведут профилактические мероприятия.
Фонтаны очистят и подготовят к дальнейшей работе
В течение трех-четырех дней на фонтанах будут выполняться работы по очистке и техническому обслуживанию оборудования.
После завершения профилактических работ все фонтанные комплексы вновь заработают в штатном режиме.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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