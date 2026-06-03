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Фонтаны в Костанае отключают на несколько дней: названа причина

— Сегодня, 11:09
Изображение для новости: Фонтаны в Костанае отключают на несколько дней: названа причина

Фото alau.kz


С 3 июня городские фонтаны в Костанае временно прекратят работу. Об этом сообщили в городских службах.

Отключение связано с обильным распространением тополиного пуха, который может привести к засорению фильтрационного и насосного оборудования фонтанных комплексов.

Чтобы избежать поломок и обеспечить бесперебойную работу объектов, специалисты проведут профилактические мероприятия.

Фонтаны очистят и подготовят к дальнейшей работе

В течение трех-четырех дней на фонтанах будут выполняться работы по очистке и техническому обслуживанию оборудования.

После завершения профилактических работ все фонтанные комплексы вновь заработают в штатном режиме.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 



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