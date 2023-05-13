«Формальная процедура для роста зарплаты». Что не так с аттестацией педагогов и почему учителя проваливают тесты

Что случилось. Казахстанские педагоги не только принимают экзамены у школьников, но и периодически сдают их сами. За время своего существования Национальное квалификационное тестирование подвергалось жёсткой критике экспертов, общественности и преподавателей. По словам педагогов, вопросы тестирования далеки от того, чем учителя занимаются ежедневно на работе, передает informburo.kz

Чем недовольны педагоги. Национальное квалификационное тестирование педагогов в Казахстане является одной из ключевых процедур, направленных на повышение качества образования и профессионального уровня учителей. Аттестация преподавателей проводится для подтверждения соответствия их профессиональных знаний и умений установленным стандартам и требованиям. Учителя проходят её один раз в пять лет.

Если педагог не прошёл аттестацию, ему предоставляется возможность повторно пройти процедуру через год. В случае нескольких неудачных попыток аттестации педагог может быть отстранён от занимаемой должности.

По мнению учителя русского языка и литературы одной из гимназий города Караганды, вопросы тестов должны соответствовать категории, на которую претендуют учителя.

«Я думаю, что низкие баллы набирают потому, что у педагогов с 30-летним стажем и молодых преподавателей с опытом до трёх лет в тестах одинаковые вопросы. Чтобы ответить на них, нужно просто зубрить, опыт не важен. Немного несправедливо. Мне кажется, вопросы должны немного варьироваться в зависимости от категории. А так, получается, что я подаю на «Модератора», а отвечаю на вопросы «Мастера». Это несправедливо», – говорит педагог.

Второе, на что обращают внимание учителя, – это некорректные вопросы экзаменов. К примеру, преподаватели должны знать не только даты рождения писателей, но и их знак зодиака.

«В прошлом году, когда я проходила тесты, у нас были вопросы о дате рождения писателей, об их знаке зодиака. Откуда я знаю, кто по гороскопу Бунин? Даже если знать дату рождения, я бы не смогла это определить», – добавила преподаватель.

По словам учителей, очень трудно готовиться к экзамену, ведь работа педагога сложна сама по себе.

«Простые вопросы усложнили. Особенно по «Психологии» и «Педагогике», те, кто сдаёт в этом году, говорят, что вопросы стали ещё сложнее. Педагоги готовятся по вопросам, которые примерно могут попасться на экзамене. Когда я сдавала тест, мне ни один знакомый вопрос не попался, к сожалению. Два раза проходила – были разные вопросы. Раньше проверяли только достижения преподавателя, тестов не было. Сейчас, несмотря на все достижения, если ты провалил экзамен, не проходишь аттестацию. Я думаю, что тестирование ввели из-за того, что сейчас эти дипломы и грамоты продаются в открытую. Говорят, что в Telegram-каналах продают за 15-20 тысяч тенге республиканские, областные дипломы», – заметила учитель информатики одной из школ Балхаша.

Учителя дополнительного образования тоже должны подтверждать категорию и проходить квалификационное тестирование раз в пять лет. Педагоги чаще всего отмечают, что у них не получается демонстрировать навыки в своём направлении, поскольку приходится сдавать те же предметы, которые сдают учителя школ.

«Я не думаю, что у учителей низкий уровень знаний, потому что учитель хорошо знает свой предмет, это его работа – знать свой предмет, чтобы его преподавать. Дело в том, что сама система НКТ несовершенна, учителям приходится сдавать предметы, которые не имеют к ним отношения. Я приведу в пример педагогов дополнительного образования, потому что работаю в этой сфере. В категорию дополнительного образования входят разные кружки. Мы также проходим аттестацию. У педагогов дополнительного образования нет разделения по предметам. Например, у нас есть педагог-шахматист, он обучает детей игре в шахматы. Он победитель международных соревнований, блестящий шахматист, но во время аттестации он сдал «Методику преподавания в школе» и «Психологию», – рассказал один из педагогов.

По его словам, у учителей дополнительного образования и у учителей школ даже разные сервисы для заполнения журналов, поэтому система НКТ не может объективно отображать оценку знаний педагогов.

Неутешительные результаты. По данным Министерства просвещения, за период с 11 апреля по 15 декабря 2022 года тестирование сдали 94 626 учителей. Средний балл по республике составил 46,3. Не преодолели пороговый уровень 66 565 педагогов, это 70,3% от общего числа сдававших.

За нарушение правил тестирования были аннулированы результаты 442 педагогов. При проведении квалификационного тестирования педагогов были выявлены следующие нарушения:

попытка вмешательства в систему тестирования и нарушения, связанные с прохождением тестирования;

педагоги выходили из аудитории без разрешения и сопровождения лица, выполняющего функции дежурного по коридору;

педагог пересаживался с места на место, обменивался документами и бумагами формата А4, выданными для работы;

пронос шпаргалок и запрещённых предметов.

По данным Минпросвета, в этом году содержание тестовых заданий не обновляли, только поменяли формат, при этом вопросы составили по спецификации тестовых заданий, основанных на типовых программах.

«Вместе с тем во исполнение поручения президента, данного на открытии первой сессии парламента VIII созыва 29 марта 2023 года, планируется пересмотреть формат аттестации педагогов. В настоящее время формируется состав рабочей группы из числа педагогической общественности, представителей неправительственных и общественных организаций по внесению изменений в правила и условия проведения аттестации педагогов», – говорится в сообщении Министерства.

Депутат Смирнова: Вопросы для учителей становятся головоломками. По мнению депутата мажилиса парламента Ирины Смирновой, аттестация педагогов, призванная быть механизмом повышения качества знаний, превратилась лишь в инструмент для повышения уровня заработной платы. Причём она связана не с ответственностью учителя за качество знаний учащихся, а с заучиванием незначительных точечных деталей по преподаваемому предмету.

«То, каким учитель является на самом деле, никого не волнует. Содержание аттестации постоянно наполняется новыми вопросами по всё тем же темам. И вопросы, которые без конца нужно обновлять экспертам, иногда приобретают характер головоломки. Зачастую эти вопросы вообще не соответствуют преподаваемому предмету. В очень сложной ситуации находятся преподаватели специальных предметов музыкальных школ, учителя физкультуры, пения, технологии, рисования. Остальные тоже не знают, что же им подготовили к этой аттестации», – добавила Ирина Смирнова.

Депутат обратила внимание на то, что правила аттестации меняются постоянно. Соответствовать каждый раз этим правилам непросто для учителей.

«То ли работать в школе именитой, оборудованной, то ли в той школе, где нет никаких технических средств обучения, лабораторий, спортзала. Или работать в городе, где родители мотивированы и поддерживают своего ребёнка, или в селе, где нет такой поддержки. Ведь не секрет, что большая часть учеников – лауреатов различных конкурсов – становятся таковыми благодаря не только учителю, но и тренерам, которые занимаются с будущим лауреатом совсем не по школьной программе. В это же время в другой школе, не столь успешной, учитель заинтересовывает учащихся предметом, человеческими, нравственными ценностями, поднимая целый класс или несколько учеников на новые высоты, но при этом не участвуя в конкурсах по разным причинам. Однако аттестацию лучше пройдёт учитель из первой школы, имея результаты, признанные той или иной комиссией. Кроме того, коррупцию и там никто пока не смог отменить», – заметила депутат.

Также она подняла проблему качества педагогического образования в вузах. По словам Смирновой, в Казахстане оно пока низкое, как и уровень курсов повышения квалификации.

«Конечно, пора уже раскрыть все вопросы аттестации. Ведь их, я думаю, уже несколько десятков тысяч. Это нужно для того, чтобы учитель мог их прочесть, понять и успокоиться, что на аттестации не будет «чёрного ящика», – заключила Ирина Смирнова.

Почему это важно знать. Процедура аттестации учителей имеет большое значение для качества образования в Казахстане. Аттестация – это процесс проверки знаний и профессиональных навыков учителей, который призван оценить их эффективность в обучении учеников. Однако на практике свою роль аттестация зачастую не выполняет. 29 марта президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что во время Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходного балла. Он добавил, что, возможно, процедуру следует упростить и усовершенствовать, но при этом требования к учителям должны оставаться высокими. В апреле министр просвещения анонсировал изменения в процедуре аттестации.

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