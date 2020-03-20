Форс-мажор в туризме. Как вернуть деньги за отмененные туры?

Пандемия коронавируса ударила по всем. Но одной их самых пострадавших сфер по всему миру, стала сфера туризма. Некоторые люди успели отменить свои туры, а кто-то только сейчас пытается выяснить, как вернуть деньги за бронь. Ответ на этот вопрос дали представители костанайских турфирм. Оказалось, что стопроцентного возврата никто не гарантирует, передает alau.kz

Сфера туризма по всему миру сейчас испытывает кризис. Многие страны закрывают границы для въезда иностранных граждан. А жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран интересует один вопрос «Как вернуть деньги за отмененные туры?». В каждой стране сумма денег, которые можно вернуть, разная, условия возвращения тоже, где роль играет и сама турфирма, ведь условия в договорах у всех разные. Но вот ситуация с тем, где находятся деньги туристов после бронирования, одинаковая.

«Ситуация по возврату денег на сегодняшний день выглядит следующим образом. Деньги полученные туристическими агентами от туристов естественно сразу по цепочку переходят туристическому оператору. То есть организации которая занимается рейсом и бронированием отелей для отдыха людей», — рассказала директор центра образования и туризма «BestKZ» Гульмира Капенова.

После, эти деньги переводятся от туроператоров в отели и авиакомпании. Таким образом все деньги находятся на так называемом «туристическом депозите». Как пояснила Гульмира Капенова, наши туристы не смогут получить свои деньги обратно, пока длится ЧП.

«Это значит, что после окончания чрезвычайного положения вы можете уважаемые туристы, эти средства использовать для своего отдыха в другое время. То есть перенести свой отдых на другое время. Поймите правильно. Мы сегодня в первую очередь за безопасность, за сохранение средств туристов», — пояснила Гульмира Капенова.

Но если костанайцы не хотят перебронировать тур, то они вправе аннулировать его и потребовать возврата денег. Деньги после отмены режима ЧП вернут. Правда, здесь есть одно «но». Аннуляция будет проходить в строгом соответствии с договорными условиями. То есть, все фактически понесенные расходы туроператор будет иметь право исключить. Таким образом, турист сможет вернуть свои деньги, но только за минусом штрафов. 100 процентный возврат никто не гарантирует. А вот в России к примеру, на официальном сайте Ростуризма сообщается, что россияне могут вернуть все потраченные деньги. Специалисты называют сложившуюся ситуация форс-мажором в туризме.

«В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов: Турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в полном размере (до начала путешествия). В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов: Турист также вправе потребовать расторжения договора. При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке», — говорится на сайте.

Пандемия коронавируса спутала карты не только туристам. Многие турфирмы по всему миру сейчас находятся на грани банкротства. Гульмира Капенова указала, что костанайские агентства в убытке. Естественно, сейчас вылететь никуда нельзя и туров нет, но и любимая всеми система «раннего бронирования» тоже дает сбой. В агентства не поступило ни одной заявки на осенние, к примеру туры. Поэтому турфирмы Казахстана, включая наши, написали обращение Президенту.

«Обращаемся к Президенту нашей страны, чтобы государство оказало максимальную поддержку и помогло нам выжить, не обанкротится и после окончания чрезвычайного положения, чтобы турбизнес смог оказывать услуги населению и эти 1000 людей не оказались безработными», — добавила Гульмира Капенова.

А безработными могут остаться турагенты. Сейчас многие из них в вынужденном, но оплачиваемом отпуске. И неизвестно, как они будут работать после ЧП.

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