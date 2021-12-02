Forward: переходите на новый смартфон каждый год, не покупая его

Желаете пользоваться брендовым смартфоном и обновлять его ежегодно? В Forward это возможно за небольшую ежемесячную плату. Здесь превратили смартфон в услугу и предложили арендовать гаджеты на необходимый срок, не выплачивая его полной стоимости. Еще одна услуга от Forward – техника в рассрочку: тот, кто решит оставить себе смартфон, можно выйти из программы, заплатив остаточную стоимость устройства.

Выбрать модификацию смартфона можно с вебсайта сервиса. Для этого достаточно оформить короткую онлайн-заявку. Договорная документация также подписывается дистанционно, в онлайн-режиме.

Что предлагается

Сервис предоставляет пользователям богатый выбор флагманских модификаций смартфонов, которые можно приобрести максимально просто, без всякого риска для семейного бюджета. Каждый желающий сможет открыть портал сервиса и выбрать подходящую модель гаджета от Самсунг:

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy Z Flip3;

Galaxy S21+;

Galaxy Z Fold3;

Galaxy S21;

Galaxy S20 Ultra;

S20 FE.

Это лишь небольшой перечень доступных пользователям моделей Самсунг. При желании можно развернуть каталог и узнать весь ассортимент предлагаемых телефонов.

Рядом с каждой модификацией гаджета указаны подробные технические характеристики и сумма ежемесячного платежа. Благодаря такой возможности любой, даже несостоятельный в финансовом отношении человек, сможет позволить себе флагманскую модель мобильного устройства с великолепными эксплуатационными свойствами и функциональными возможностями. Такие устройства сегодня используются не только для коммуникации, но и для других операций, в том числе платежей, банковских отчислений, интернет-покупок и т.д.

Как получить

«Форвард» предоставляет любому желающему возможность пользоваться современными модификациями мобильных устройств за небольшие месячные перечисления. После оформления онлайн-договора и подписания договорной документации через сервис, вы становитесь полноправным владельцем смартфона. А получить его можно в одном из магазинов-партнеров сервиса.

Также в «Форвард» можно заказать адресную доставку выбранного гаджета. Сервис имеет свою мобильную аппликацию, через которую принимаются ежемесячные платежи. Владельцы стационарных компьютеров или ноутбуков смогут воспользоваться сайтом «Форвард», пройти регистрационную процедуру, обзавестись собственным аккаунтом и вносить средства через личный кабинет.

При желании полученный смартфон после определенного периода времени можно обменять на новую модель. Также у пользователей есть возможность возврата устройства.

Партнёрский материал

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