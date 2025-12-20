Сегодня, 20 декабря, жители Костаная и близлежащих районов заметили в небе редкое и эффектное природное явление — солнечное гало.
Вокруг Солнца образовалось светлое кольцо с радужными оттенками, которое было хорошо видно в первой половине дня.
По словам специалистов, солнечное гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света в мельчайших кристаллах льда, находящихся в верхних слоях атмосферы. Чаще всего такое явление можно наблюдать в морозную погоду при наличии перистых облаков.
Многие горожане делились фотографиями необычного неба в социальных сетях, отмечая, что гало выглядело особенно ярко на фоне зимнего солнца.
Метеорологи подчеркивают, что солнечное гало не представляет никакой опасности и является исключительно оптическим эффектом.
В Костанайской области не хватает медиков, но дефицит кадров постепенно сокращается
В АЗРК рекомендовали Яндекс.Такси сдерживать рост цен в часы пик
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.