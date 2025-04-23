В Костанае готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятий запланировано много. Одно из них носит информационный характер. К примеру, уже сегодня можно увидеть оформленные автобусы городских маршрутов.

На них появились постеры с изображениями казахстанских героев войны.

«Нами размещены герои-казахстанцы это Бауржан Момышулы, Алия Молдагулова, Талгат Бегельдинов, Рахымжан Кошкарбаев и также герои-костанайцы, это дважды герой СССР Леонид Беда, Иван Павлов, герои СССР Султан Баймагамбетов, Илья Сьянов и Сеитхан Темирбаев», — сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Портреты исторических личностей разместили на 22-х автобусах. В основном, это центральные маршруты с наибольшей протяженностью №2, 3, 13 и 25. Наша съемочная группа решила прокатиться на одном из них и узнать о том, что думают костанайцы о такой патриотической акции.

«Обязательно нужно, конечно, потому что это память, это история, все должны знать все. Это уважение и память».

«Наше поколение уже даже не знает кто такой Ленин, кто такие вот герои ВОВ, вообще не знают, что война была, сражались, что победили. Я считаю, это обязательно нужно. Это прям замечательно, что везде и в автобусах вот смотрю и на остановках. Прям замечательно!»

«Хорошая идея. Жаль, что она поздно пришла, можно было и раньше это начать. Надо, чтобы не заканчивалась!»

«Я поддерживаю полностью, это очень хорошо напоминает нашей молодежи о таком событие, которое было у наших отцов еще, у меня отец был ветераном войны».

«Это наше достояние, люди, которые защищали наше Отечество».

На каждом вот памятном плакате есть специальный QR-код, наведя на который можно перейти на сайт электронного правительства, где есть вся подробная информация о героях Великой Отечественной войны, в том числе и костанайцах.

Портреты казахстанких участников Великой Отечественой можно увидеть в разных частях Костаная на LED-экранах и рекламных конструкциях. К примеру, на пересечении Абая и Тауелсиздик установлен билборд, посвященный девушке-снайперу Алие Молдагуловой.

8 тенге за рубль: сбудется ли прогноз Валютный рынок Казахстана продолжает находиться под значительным влиянием геополитической напряженности и экономических последствий конфликта в...

С 2026 года налоговики всерьез возьмутся за мобильные переводы физлиц С 2026 года налоговая служба Казахстана возьмется за мобильные переводы физических лиц всерьез, передает vera.kz со ссылкой...

Заморозки остаются. Прогноз погоды на три дня Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 апреля представили синоптики Казгидромета. Большая часть республики будет находиться...