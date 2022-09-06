Фото со спящими на земле пожарными растрогало казахстанцев

В Костанайской области пятый день борются с природными пожарами. В социальных сетях появилось фото пожарных, которые в спальных мешках спят прямо на земле, сообщает zakon.kz.
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Снимок опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Пользователи Сети пожелали уставшим пожарным здоровья и скорейшего возвращения в свои семьи, а также высоких зарплат:
«Даже нету палатки»,
«Героям слава и низкий поклон!»
«Какой тяжелый у них труд. Герои!»
«Самая опасная и вредная работа!»
«Низкий вам поклон! Здоровья вам и вашим близким!»
«Пусть не заболеют и вернутся домой здоровыми! Настоящие трудяги!»
«Вот они — настоящие защитники народа, природы! Здоровья вам всем! Берегите себя и всех нас!»
«Дай Бог им здоровья и высокую зарплату! Спасибо, ребята, за ваш труд! Вы — герои наших дней!»
«Если за спасение ребенка квартиру дают, то за спасение целых сел и городов, безусловно, должны выдавать!»
«Вот кому нужно повышать зарплаты! Спасибо вам большое за ваш нелегкий труд! Низкий вам поклон за ваш тяжелейший труд! Здоровья, счастья, успехов, благополучия, удачи, долгих лет вам!»
В двух регионах страны – Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на протяжении нескольких дней тушат природные пожары.
2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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