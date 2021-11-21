вашиновости Фото Солнечного и Лунного гало в Костанайской области

Солнечное гало сняли в Костанае, а Лунное гало в Камыстинском районе.

Солнечное гало сняли днём, еще один снимок сделан 20 ноября в 19.15 в районе. Жители Камыстинского района предполагают, что сняли на фото Лунное гало.

По сути, гало – радуга вокруг солнца. Однако, она отличается от обычной радуги как по внешнему виду, так и по своим характеристикам.

Гало появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Лунное гало практически ничем не отличается от ореола, возникшего в дневное время вокруг Солнца. Природа их появления точно такая же.

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