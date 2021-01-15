Фридом Финанс Казахстан отзывы о компании

Начиная деятельность на фондовом рынке, необходимо не только изучить основы инвестирования, но и определиться с путями выхода на этот самый рынок. И самый простой из всех — через брокерскую компанию. На территории Казахстана наиболее известна ИК Фридом Финанс, входящая в состав международного холдинга Freedom Holding Corp.

Что важно знать о Фридом Финанс Казахстан?

Лицензированная инвесткомпания Фридом Финанс осуществляет операции с ценными бумагами на биржах Казахстана, России, Европы и США. Это один из немногих брокеров СНГ, предоставляющий доступ к NYSE, NASDAQ, AMEX, CME, KASE, AIX.

Филиальная сеть охватывает 7 стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россию, Украину, Германию и Кипр. На территории РК компания Freedom Finance kz представлена в 12 городах.

Насколько она надежна? Тот факт, что брокер проходит аудит на NASDAQ, подтверждает его прозрачность и надежность. Акции холдинга размещены на американской бирже, наряду с именитыми Apple, Microsoft, Facebook и пр.

Нужен ли брокер для торговли на бирже

В Казахстане розничные инвесторы могут торговать на бирже исключительно через брокера. Поэтому без него никак не обойтись. А выбирая Фридом Финанс, появляется выход как на непосредственно казахстанские площадки, так и зарубежные. Плюс ко всему, компания предоставляет своим клиентам бесплатную платформу Tradernet с русско-, казахо- и англоязычной поддержкой.

Наличие разнообразных тарифов, удобного терминала и профессиональные обзоры аналитиков финансового рынка значительно облегчают ведение деятельности. Во что инвестировать? Выбор инструментов довольно широк: акции, бонды, портфели IPO и т.д. Здесь всё зависит от ресурсов трейдера и его целей.

Возникают вопросы? К услугам клиентов — квалифицированные финконсультанты. Также на базе компании создана Академия Freedom Finance, которая проводит обучение искусству инвестирования по специальной методике.

Фридом Финанс, отзывы

Весомым аргументом при выборе всегда являлось сарафанное радио, которое сегодня с успехом заменили онлайн-отзывы. Что же говорят на просторах Интернета об ИК Фридом Финанс (отзывы, Казахстан)?

«К Фридом попала по рекомендации знакомых. Сначала было очень трудно разобраться, но на моё счастье подключилась к тарифу с консультантом. И тогда вздохнула спокойно: звонит, советует, принимаю, жду „плюс“. Сейчас уже научилась отслеживать аналитику и могу уверенно отклонять предложения, если считаю их невыгодными». (Мария Шевелева, zoon.kz)

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