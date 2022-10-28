Фрукты на полмиллиона тенге украли в Костанае

В Костанае неизвестные обокрали магазин, похитив фрукты на сумму более полумиллиона тенге.

Подозреваемые в краже были оперативно задержаны.

Владелец магазина на личном приеме начальника ДП Костанайской области выразил благодарность сотрудникам полиции. На встрече с полковником полиции Ерланом Омарбековым он рассказал, что было украдено 13 ящиков лимона, 10 ящиков бананов и 10 ящиков апельсинов.

«Когда обокрали мой магазин, сразу же обратился в полицию. Благодаря оперативной и слаженной работе ваши сотрудники в кратчайшие сроки задержали подозреваемых. Уверен, работа по раскрытию преступления была организована профессионально», — отметил предприниматель.

Кража была совершена путем взлома замка. В этот же день была совершена кража еще в одной точке продажи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к ней причастны двое местных жителей. Непосредственное участие в задержании предполагаемых преступников, а также в установлении всех обстоятельств произошедшего, и поиске очевидцев принимали участие сотрудники Северного отдела полиции УП города Костаная.

В настоящее время начато досудебное производство предусмотренное статьей «Кража»

Необходимо отметить, что начальник ДП Костанайской области еженедельно проводит приемы граждан. Ни один вопрос, поступающий в ходе личного приема не остается без ответа, а по всем проблемным вопросам даются конкретные поручения, исполнение которых начальник департамента контролирует лично.

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