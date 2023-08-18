ФСМС намерен ужесточить требования к поликлиникам. Что изменится?

Со следующего года требования к поликлиникам планируют изменять, сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает informburo.kz

Фонд не будет заключать договоры с медучреждениями, если к ним прикреплено менее 10 тысяч человек. Такое решение объясняется тем, что деньги выплачивают медорганизациям ежемесячно на каждого прикреплённого.

«Сложнее в финансовом плане приходится тем медорганизациям, к которым прикреплено менее 10 тысяч, а то и 2000. При небольшом бюджете они несут значительные расходы – им нужно содержать здание, выплачивать зарплаты, привлекать узких специалистов, оплачивать коммунальные расходы, закупать оборудование, лекарственные препараты и медицинские изделия. Поэтому многие медорганизации предпочитают обходиться силами одного врача общей практики и медсестры, передавая до 90% медуслуг на соисполнение», – сообщили в фонде.

Из-за такого подхода страдают пациенты. Они не могут получить услуги узкого специалиста на территории одной поликлиники, а вынуждены ходить в другие учреждения по направлению.

Изменения коснутся и действующих поставщиков, предупредил председатель правления ФСМС Сабит Ахметов.

«Нам не важно, государственная или частная это будет медорганизация. Фонд будет заключать договоры с теми поликлиниками, которые имеют квалифицированных врачей и соответствующее материально-техническое оснащение», – отметил Сабит Ахметов.

Сегодня есть успешные примерны в частных поликлиниках Караганды и Астаны. За счёт увеличения населения и прикреплённых к ним клиентов они смогли получить большее финансирование. Как следствие, такие учреждения хорошо оснащены и предоставляют полный спектр услуг узких специалистов.

Также есть и негативные примеры, когда учредители экономят на всём. Например, глава фонда посетил такие медучреждения в Туркестанской области. Руководство получило предупреждение – привести всё в соответствие. В противном случае договор расторгнут.

В этом году договоры с фондом заключили более 1900 поставщиков, из них около 700 предоставляют первичную медико-санитарную помощь. При этом наибольшее количество поликлиник приходится на Алматы и Туркестанскую область.

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